Singen Über 130 Gramm Marihuana im Gepäck

Die Polizei hat einen jungen Mann in Singen festgenommen. Neben mehr als 130 Gramm Marihuana fanden die Beamten eine Feinwaage und rund 1.400 Euro Bargeld in seinem Rucksack.

Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein 20-jähriger Mann zu verantworten, der am Mittwochabend, 11. Januar, gegen 16.50 Uhr, in der Freiheitsstraße von der Polizei vorläufig festgenommen werden konnte. Die Beamten hatten den jungen Mann, der zu Fuß unterwegs war, kontrollieren wollen, worauf dieser sofort die Flucht ergriff. Der 20-Jährige kam jedoch nicht weit und wurde wenig später dingfest gemacht. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks fanden die Beamten über 130 Gramm Marihuana, eine Feinwaage und rund 1.400 Euro Bargeld. Nach eigenen Angaben dauern die Ermittlungen der Polizei zur Herkunft der Drogen und des Bargeldes an.