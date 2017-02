Singen Trubehüeter sorgen für gute Laune

Beim Bohlinger Narrenspiegel bieten die Akteure ein großartiges Programm. Die Besucherzahl allerdings fällt nur recht mäßig aus.

Bohlingen – Was ist nur mit dem närrischen Publikum in Bohlingen los? Da präsentieren sich die Trubehüeter bei ihrem Narrenspiegel mit zünftigen Programmpunkten in bester Feierlaune und unten im Saal blieben gleich mehrere Tischreihen leer. Schade, doch die Akteure auf der Bühne hatten mit dem bestens aufgelegten Publikum ihren Spaß. Lachsalven und Beifallstürme im Akkord gab es zuhauf, beim eleganten Tanz des Narrensamens wie auch dem Auftritt der „beinharten Holzergilde“. Traditionell zogen die maskierten Narren in die Aachtalhalle ein und Neu-Präsidentin Sabrina Auer begeisterte gleich bei der Begrüßung. „I bi uffgstiegä vu de Praktikantin zur Präsidentin“, frotzelte sie charmant und klärte in witzigen Pointen die Verwechslungen der Bohlinger um ihre Person auf.

Köstlich der Auftritt von Frau Müller alias Werner Müller und Laura Tegel, die dem Ortsvorsteher Stefan Dunaiski und auch Oberbürgermeister Bernd Häusler schier unlösbare Aufgaben im Dialekt stellten. Das Publikum hatte dabei die helle Freude und brüllte vor Lachen. Werner Müller, eben 60 Jahre jung geworden, schlüpfte noch einmal in den Minirock und stolzierte mit hohen Schuhabsätzen graziös über die Bühne – mit großem Beifall wurde er am Schluss seiner Büttenrede verabschiedet. Doch die jungen Akteure haben sich ebenso etabliert, etwa die beiden Ansager Timo Graf und Laura Tegel. Als gespieltes Filmteam des Fernsehens galt die Frage an den Narrenspiegel-Regisseur Jürgen Sterk, was denn ein Trubehüeter sei. „Des isch der, der die Vögel, Worblinger und Überlinger vertreibt.“ Die knappe Antwort von Jürgen Sterk erntete Lachsalven und den Tusch des Musikvereins

Die „närrischen Archäologen“ im neuen Baugebiet Hinter Hof 3 und auch die Rock 'n' Roll-Show des Narrenrates mit witzigen Ortsbegebenheiten war große Klasse. Unter „Narrenzeichen XY ungelöst“ zeigten die Holzer mit Fotos ihren Schelm, ebenso gefiel Helmut Klaiber als witziger Büttenredner.

Bildergalerie im Internet: