Singen Trubehüeter mögen es fetzig

Der neugewählte Bohlinger Narrenrat verlegt die Straßenfasnet von der Ortsmitte auf den Kirch- und Rathausplatz. Dort sei die Infrastruktur einfach besser, findet er.

Bohlingen – Eine gewisse Vorfreude ist dem neuen Präsidium und Narrenrat der Trubehüeterzunft in Bohlingen deutlich anzumerken. Fast jeden Tag treffen sich die Akteure und stimmen die Programmpunkte der kommenden Fasnet untereinander ab. Das hat seinen Grund, denn für den Narrenrat der Trubehüeterzunft 1959 wird es die erste verantwortliche Fasnet sein. „Klar, etwas nervös bin ich schon, vor allem bei der offiziellen Premiere zum Narrenspiegel am kommenden Samstag“, beschreibt die Präsidentin Sabrina Auer. Die 29-jährige Lehrerin für Grund-, Haupt und Werkrealschule ist in einer närrischen Familie aufwachsen. Ihr inzwischen verstorbener Großvater Herbert Graf war lange Jahre selbst Präsident der Trubehüeterzunft und als Vollblutnarr eine Größe in Bohlingen.

Mit Peter Sigmund und Tobias Müller hat die neue Präsidentin zwei Stellvertreter mit Expertise zur Seite. Denn auch Tobias Müllers Vater Reinhard Müller leitete die Trubehüeterzunft, und zwar 13 Jahre lang mit großem Erfolg. Der Nachwuchs der Bohlinger Fasnet hat damit die beste Ausbildung genossen. „Junge und ältere Narren, Gesangskünstler, Tänzer, die Holzer mit ihrer Tagesschau und die Zunftmusik werden den Narrenspiegel am Samstag, 18. Februar, mitgestalten“, verrät Sabrina Auer und wünscht sich eine volle Aachtalhalle.

Für die Straßenfasnet haben sich die Narrenräte einiges einfallen lassen, so wird der Mittelpunkt aller Aktivitäten vom Narrenbrunnen auf den Kirch- und Rathausplatz verlegt. „Dort haben wir mit dem Narrenkeller im Rathaus die bessere Infrastruktur, somit können sich alle Narren, Kinder und Familien am Schmutzigen Donnerstag auf dem Platz zwischen den Marktständen mit Verpflegung unbeschwert bewegen und sich zwischendurch im Keller aufwärmen“, erklärt Tobias Müller. Und trotzdem lassen die Trubehüeter an der Fasnet die Kirche im Dorf, der Narrenbaum wird beim Umzug am Schmutzigen Dunschtig durchs Dorf gefahren und am bisherigen Ort beim Narrenbrunnen aufgestellt.