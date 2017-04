Singen Trickdieb lenkt Kassiererin ab und stiehlt Geld

Ein Trickieb hat in einem Geschäft in der Industriestraße mehr als 200 Euro gestohlen. Er wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung berichtete, geschah der Vorfall bereits am Donnerstag. Demnach bat der 49 Jahre alte Tatverdächtige, die Kassiererin, ihm zehn Euro Scheine in größere Noten zu wechseln. Nachdem der Mann das Geschäft verlassen hatte, stellte die Kassiererin fest, dass der Mann beim Wechselvorgang mehr als 200 Euro entwendet hatte. Aufgrund der Täterbeschreibung und einer Videoaufzeichnung entdeckte und kontrollierte eine Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Unter den Tannen den Tatverdächtigen. Bei ihm fanden die Beamten mehr als 1000 Euro in Scheinen.