Singen Trauer um Hans-Jürgen Krüger

Der frühere Finanzamts-Chef von Singen ist gestorben. Mit ihm verliert die Stadt einen engagierten Bürger, dem insbesondere die Kunst- und Stifterszene einiges zu verdanken hat.

Singen – Die Nachricht vom Tod des ehemaligen Vorstehers des Singener Finanzamtes und Rechtsanwaltes Hans-Jürgen Krüger hat die Region tief erschüttert. Nach kurzer, schwerer Krankheit starb der engagierte Singener im Alter von 75 Jahren. Hans-Jürgen Krüger war ein besonnener Mann mit einer Leidenschaft für die Kunst. Seine ruhige Art, verbunden mit großer Sachkenntnis wurde in allen Bereichen, denen er sich widmete, geschätzt: ob im Finanzamt, wo er für seine Amtsführung die hohe Anerkennung der Belegschaft ebenso wie des Innenministers erhielt; ob in der Singener Kunstzene, die er über die Grenze hinweg zu vernetzen verstand, oder im Stiftungswesen, wo er seine juristische Kompetenz voll zur Geltung brachte. So war er für viele gemeinnützige Organisationen ein wichtiger Ratgeber, der sich jederzeit ehrenamtlich einbrachte. Zuletzt räumte er bei dem Radolfzeller Stifter und Mäzen Werner Messmer auf, der sich durch falsche Beratung der Steuerhinterziehung schuldig gemacht hatte. Mit großer Offenheit und Tatkraft ging er die Themen an. Kraft bezog er aus seiner Familie. Entsprechend groß ist das Mitgefühl mit seiner Ehefrau, seinen drei Kindern und Enkelkindern. Hier einige Stimmen:

Oberbürgermeister Bernd Häusler: „Wir verlieren mit Jürgen Krüger ­einen engagierten Mitbürger, der sich in ­viele Bereiche unserer Stadtgesellschaft ­eingebracht hat. Vor allem der Kunstverein, wo er als erster Vorsitzender Verantwortung übernommen hat, aber auch die Bürgerstiftung, wo er Gründungsvorstand war, lagen ihm sehr am Herzen uns sind Leuchttürme seines bürgerschaftlichen Engagements. Jürgen Krüger hinterlässt in Singen eine große Lücke.“

Jörg Wuhrer , Vorsitzender des Kunstvereins: „Jürgen Krüger hat sich überall für die Kunst stark gemacht. Im Finanzamt, wo er Bilder aufgehängt hat, und im Kunstverein, wo er neun Jahre als Vorsitzender tätig war. Er hat die Singen-Kunst in die Moderne geführt. Die Kunstlandschaft in Singen trägt seine Handschrift."

Christoph Bauer, Leiter des Kunstmuseums: „Viele Projekte gäbe es ohne Hans-Jürgen Krüger in Singen nicht."

Hermann und Gabriela Maier, MAC: „Wir verlieren einen tatkräftigen Mann. Ohne ihn gäbe es die Südwestdeutsche Kunststiftung in ihrer heutigen Art nicht."

Eugen Assfalg , Präsident von Rotary : „Wir beklagen einen großen Verlust für die Gemeinschaft und ein Vorbild. Jürgen Krüger war durch seine hilfsbereite Art sehr geschätzt."

Karl Steidle , Messmer-Stiftung Radolfzell: „Jürgen Krüger hat den Schwerpunkt der Stiftung sehr stark auf Bildung und Erziehung gerichtet. Sein Wort hatte Gewicht."

Heinz Troppmann, Mitbegründer der Singener Bürgerstiftung: „Jürgen Krüger war ein hervorragender Repräsentant der Bürgerstiftung, der sich in allen Rechtsfragen exzellent auskannte. Dass er aus dem prallen Engagement gerissen wurde, hat uns sehr berührt."

Zur Person

Hans-Jürgen Krüger wurde in Berlin geboren. In Singen leitete er das Finanzamt bis zum Erreichen der Altersgrenze. Danach ließ er sich als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Steuerrecht und Steuerstrafrecht in Singen nieder. Daneben engagierte er sich als Dozent an der Dualen Hochschule Villingen-Schwenningen sowie als Stiftungsratsmitglied in mehreren gemeinnützigen Stiftungen wie der Südwestdeutschen Kunststiftung, der Werner und Erika Messmer-Stiftung und der Singener Bürgerstiftung. (gtr)