Singen Trauer um Emmi Kraus

Die Zuckerlady lebt nicht mehr.

Emmi Kraus, in den 60er-Jahren jüngste Gemeinderätin Baden-Württembergs und 2014 als dienstälteste Ratsvertreterin nach 52 Jahren Kommunalpolitik aus dem Singener Gemeinderat verabschiedet, ist tot. Die vielfach geehrte SPD-Größe ist am Sonntag, 28. Mai gestorben, wie Singens Oberbürgermeister Bernd Häusler in der Gemeinderatssitzung am heutigen Dienstag, 30. Mai, bekannt gegeben hat. "Sie war eine Kommunalpolitikerin zum Anfassen", lobte Häusler das außerordentliche Engagement der Verstorbenen. Sie habe es verstanden, mit den Bürgern im Gespräch zu bleiben. Im vergangenen Jahr konnte Häusler sie mit dem Ehrenring der Stadt Singen auszeichnen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann persönlich hat ihr zum Abschied aus der Ratsarbeit den Verdienstorden des Landes verliehen – neben Größen wie Frauen-Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid, EU-Kommissionspräsident Jacques Delors oder Boxerin Regina Halmich. 2001 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen. "Baden-Württemberg braucht solche Persönlichkeiten", dankte Kretschmann der umtriebigen Singenerin, die 1930 in Konstanz das Licht der Welt erblickte. Bürgernähe sowie das Gespür für die Sorgen und Nöte der Bewohner haben sie stets ausgezeichnet. Den Spitznamen "Zuckerlady" hat ihr der Einsatz für die Einführung von Diabetes-Reihenuntersuchungen im Kreis Konstanz eingebracht. Für sie persönlich ist er zu einer ganz besonderen Auszeichnung geworden. Emmi Kraus hat sich in vielfacher Hinsicht für die Stadt eingesetzt. Beispielsweise wenn sie zur Fasnacht die närrische Szenerie bereichert hat. Sie war es auch, die die einstige Kunsthalle in städtischen Besitz bugsierte. Nach der Schließung des ehemaligen Kinos fädelte sie als Schulfreundin der Konstanzer Erbin den Verkauf des Gebäudes an die Stadt ein. "Sie war eine Kämpferin für Frauenrechte, das Gedächtnis der Fraktion und die Hüterin des Protokolls", erinnert sich die SPD-Fraktionsvorsitzende Regina Brütsch an die langjährige Zusammenarbeit mit der wortgewandten und schlagfertigen Sozialdemokratin.