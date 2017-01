Singen/Stuttgart Tourismus: Der Hegau beendet den Winterschlaf

Zeit Bilanz zu ziehen, haben die Hegau-Touristiker kaum. Dass neue Jahr ist noch keine vier Wochen jung, da richten Jörg Unger, Geschäftsführer des Vereins Hegau-Tourismus, und die Mitgliedsgemeinden den Blick bereits nach vorne

"Wir sind erfolgreich in die Saison gestartet. Eine Woche lang präsentierten wir den Hegau wieder auf der Stuttgarter Tourismusmesse CMT", erklärt Unger. Das sei für die Hegauregion die wichtigste Tourismusmesse. 14 Städte und Gemeinden engagieren sich deshalb für den Hegau-Tourismus. Regelmäßig zeige man Präsenz am gemeinsamen Stand des Internationalen Bodensee Tourismus (IBT). Die Plattform werde angenommen: "Über 200 000 Besucher wollten sich während dieser Woche über die neuesten Angebote und Trends im Tourismus informieren", so Unger. Darunter war auch eine Delegation Hegau-Bürgermeister. "Die Zusammenarbeit der gesamten Bodenseeregion und daraus entstehende Synergieeffekte sind sehr erfreulich", lobt Artur Ostermaier den gemeinsamen Einsatz für das Reiseziel Bodensee. Dem pflichteten die Amtskollegen bei und nahmen die neuen Broschüren unter die Lupe.

Unger will mit Schwung ins neue Jahr starten. Zumal die Zahlen der zurückliegenden Saison für Rückenwind sorgen. Das Ziel für 2016 sei gewesen, ans erfolgreiche Vorjahr anzuknüpfen. „Und dies wird wohl auch gelingen, obwohl die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen. Es zeichnet sich per Ende November eine Steigerung der Übernachtungszahlen von nahezu zehn Prozent ab“, erklärt Unger. Insgesamt 2700 Betten stehen für Gäste im Hegau zur Verfügung, rund 900 davon in über 300 Ferienwohnungen, der Rest in Hotels und Gästehäusern.

Mit der anstehenden Mountainbike-Weltmeisterschaft, die im Juni in Singen rund um den Hohentwiel und quer durch den Hegau ausgetragen wird, soll weiterer Schwung in die Urlaubsregion gebracht werden. "Zu dem herausragenden, sportlichen Ereignis werden bis zu 1500 Sportler am 25. Juni erwartet", kündigt Unger an. Neben dem Kampf um den Titel sollen die ambitionierten Radler den Hegau als Radregion überregional bekannter machen. Um dieses Ziel zu unterstreichen, wurde eine spezielle Radbroschüre ins Leben gerufen, die in Stuttgart bereits regen Absatz fand.

Radwandern ist das eine, die Wanderlust zu Fuß das andere Element, um die Tourismus-Saison vor allem im Frühjahr und Herbst zu verlängern. Dazu setzt der Tourismusverein auf die Premiumwanderwege. Den Erfolg betonen auch die Bürgermeister der beteiligten Gemeinden. „Gerade auch das Angebot, nahe am Bodensee ruhige und kostengünstige Urlaubstage zu verbringen, überzeugt potenzielle Urlauber und lässt auf einen weiteren Aufschwung des Tourismus im Hegau auch in diesem Jahr hoffen“, formuliert Artur Ostermaier deren Blickwinkel beim gemeinsamen Besuch des Messestandes in Stuttgart. „Mit den sieben bereits eröffneten Premiumwanderwegen und noch weiteren zwei im Frühjahr hinzukommenden Wegen ist der Hegau beim Thema Wandern hervorragend aufgestellt", so Ostermaier. „Und wenn alle Wege umgesetzt sind können somit "Alle Neune“ des Hegauer Kegelspiels erwandert werden", ergänzt Heinz Brennenstuhl aus Gailingen. Eröffnet werden sollen im Frühjahr der "Albertine-Steig" am Schienerberg und der "Alte Postweg" bei Watterdingen.

Weitere Vielfalt versprechen die Übersichtskarte zum Panoramaweg, das grenzenlose Gartenerlebnis, in dem private und öffentliche Gärten für Besucher ihre Pforten öffnen, und die Broschüre „Hegau genießen“ voller Führungen, Aktivitäten, Naturerlebnissen, Sehenswertem und Kreativem.



Die Partner

Hegau Tourismus wird von den Gemeinden Steißlingen, Eigeltingen, Gailingen, Gottmadingen, Hilzingen, Mühlingen, Mühlhausen-Ehingen, Volkertshausen, Orsingen-Nenzingen und Rielasingen-Worblingen, so wie den Städte Singen, Engen, Tengen und Aach getragen. Sie veranstalten gemeinsam die jährliche Prospektbörse, die in diesem Jahr am Samstag, 18. März, in Engens neuer Stadthalle veranstaltet wird.