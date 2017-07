Singen Totalschaden auf der Autobahn 81

Mercedes gerät bei Starkregen ins Schleudern

Ein 27-jähriger Autofahrer war laut Polizeibericht am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr bei starkem Regen auf der A81 zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Singen zu schnell unterwegs. Er geriet mit seinem Mercedes ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand dabei Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.