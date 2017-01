Singen Tim Beeby-Ausstellung in der Galerie Vayhinger: Die Außenwelt bleibt draußen

Installation von Tim Beeby behandelt das Verhältnis von Körper und Sinnen. Künstler ließ sich vom Werk Gilles Deleuzes inspirieren

Singen – Beim Eintritt in den Ausstellungsraum der Galerie Vayhinger scheint sich der Besucher in eine vergangene, herrschaftliche Zeit versetzt: Zahlreiche Kerzen erhellen den Raum. Auf dem langen Tisch in der Mitte zieht ein opulentes Arrangement von Früchten, gefüllten Kristallkaraffen, alten Büchern und einem präparierten Fasan den Blick auf sich. Das Muster des Tischtuchs setzt sich in den Kunstwerken von Tim Beeby fort, die die Fenster und Türen abdecken.

"Das Barockhaus – Die Falten in der Seele und die Faltungen der Materie" ist der Titel der Installation, die der Künstler Tim Beeby speziell für die Räumlichkeiten der Galerie angefertigt hat. Beeby setzt sich kunstgeschichtlich und philosophisch mit dem französischen Philosophen Gilles Deleuze auseinander. Grundlage der Ausstellung ist Deleuzes Abhandlung "Die Falte – Leibnitz und der Barock". Darin benutzt der Philosoph ein zweistöckiges Barockhaus als Sinnbild für den menschlichen Leib und die Seele.

Dabei ist das Obergeschoss eine dunkle, fensterlose Kammer. Das Untergeschoss ist von Fenstern und Türen durchbrochen, die für die fünf Sinne stehen. Die Schnittstelle zwischen den beiden Etagen ist durch Falten dargestellt, Sinnbild für die Seele. "In dieser Ausstellung hat Beeby nicht das Konzept von Deleuze illustriert, sondern eine Improvisation auf Basis seiner eigenen Ideen auf einer Ebene angefertigt", erläuterte Helena Vayhinger bei der Vernissage. Das Obergeschoss bleibe, wie die Seelen der anderen Menschen auch, für uns verschlossen.

Die Frage, wie die Kunstwerke und das Tischtuch entstanden sind, interessierte die Besucher besonders. Beeby erklärte, dass er die Leinwand als Träger zusammenknüllt, fest zu einem Bündel zusammenbindet und mit schwarzer Tinte besprüht. "Die gefalteten Leinwänden gleichen einer Berglandschaft, wobei Schwarz für die Gipfel steht", so der Künstler.

Die Ausstellung ist bis Sonntag, 19. Februar, in der Galerie Vayhinger zu sehen.