Singen Thorsten Haveners Gedanken-Show zum Mitmachen und Staunen

Der Entertainer Thorsten Havener zeigt in der Stadthalle, was die Körpersprache verrät. Und wie viel Kraft die Gedanken haben

Wer Thorsten Haveners Show besucht, muss sich auf was gefasst machen: Hier ist Mitmachen angesagt und so mancher Zuschauer wird sogar auf die Bühne geholt. Das Einbeziehen des Publikums ist Teil des Programms. Auf Einladung des Kulturzentrums Gems war der bekannte Entertainer in Singen zu Gast. Mit seiner abwechslungsreichen, humorvollen Show „Der Körpersprache-Code“ sorgte er in der fast ausverkauften Stadthalle für viel Gelächter und immer wieder für Staunen.

Mit Jubel und Beifall wird Havener vom Singener Publikum begrüßt. Viele kennen ihn aus dem Fernsehen oder aus Büchern. Für alle, die die TV-Show 2014 gesehen hatten, war der Abend zwar unterhaltsam, aber auch ein bisschen enttäuschend, da die Show in der Stadthalle samt Pointen nahezu identisch war. Das Thema Körperlesen, mit dem sich der Entertainer seit über 20 Jahren auf der Bühne, in TV- und Radiosendungen und als Bestseller-Autor beschäftigt, stößt offenbar generationenübergreifend auf großes Interesse. Vom Schüler bis zum Senior war fast jedes Alter im Publikum vertreten.

Havener geht unter anderem auf Eigen- und Fremdwahrnehmung, Körpersprache bei Paaren oder Mimik und Gestik in verschiedenen Situationen ein. „Der Körper spricht, bevor der Mund spricht“, nennt er als Faustregel und rät, stets ganz genau auf die Körpersprache des Gegenübers zu achten. Der 44-Jährige gibt Tipps, woran Lügen zu erkennen sind.

Bei einem Spiel rund um Wahrheit oder Lüge mit fünf Zuschauern zeigt er zur Verblüffung des Publikums, wie auch in anderen Spielen, wie sich Gedanken in der Körpersprache ablesen lassen. Damit kann er nicht nur Lügner entlarven, sondern auch Gegenstände oder Zahlen benennen, die sich Mitspieler merken. Lediglich beim Zahlenspiel gegen Ende lässt seine Konzentration etwas nach. Das Publikum nimmt es gelassen und ist begeistert. Nach über zweistündiger Show weist Havener auf die richtige Denkmethode samt Kraft der Gedanken hin: „Alle Macht kommt von innen.“