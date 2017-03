Singen Theaterverein Pralka macht bei der Vulkantour den Ausflugsbus zur Bühne

Der Theaterverein Pralka verbindet eine Besichtigungstour mit Schauspiel und führt so das erfolgreiche Conti-Stück weiter.

Kurz bevor das Conti endgültig Geschichte ist, haben sie ein bürgerliches Leben begonnen. Die Charaktere des erfolgreichen Theaterstücks über das verruchteste Stück Singens gehen einer neuen Beschäftigung nach. Die Schauspieler der Theatergruppe Pralka begleiten nun die Premiere der Vulkantour, eine Mischung aus Theater-, Informations- und Ausflugsfahrt durch die Hegau-Landschaft. Die auch gleich als schöne Erklärung für die Bausünde an der Ecke Haupt- und Bahnhofsstraße herhalten musste: "Die Singener leiden unter einer Psychose. Da die Hegauberge wieder ausbrechen könnten, trauen sie sich nicht, schöne Häuser zu bauen", erklärte Regisseurin Susanne Breyer, die in ihrer Rolle als Susi Sonnenschein ebenfalls die Federboa weitgehend an den Nagel gehängt und gegen den Schirm der Reiseleiterin getauscht hat. Gemeinsam mit Christine Neu alias "Raissa", eigentlich natürlich nur Passagierin, wurden diese allerdings zu einer kurzen Vorstellung zwischen den Busreihen reaktiviert. Sehr zum Missfallen von Helga (gespielt von Christine Dieckmann), die ihrem Mann Heribert in der ersten Szene vor dem mittlerweile abrissgeweihten Haus eine ebensolche machte.

Erster Halt des Busses und seiner 39 Passagiere war der Hohentwiel, wo das Trio Informationen von Geologie bis Geschichte spielte und vortrug, witzig verpackt, sodass den Mitreisenden selbst das Wort "Phonolit-Schlotpfropfen" nicht mehr entfallen dürfte. Am Mägdeberg konnten diese dann selbst etwas zu einer Hegau-Hymne beitragen. Unterwegs gab es auf der ganzen Fahrt Informationen und Programm von den Darstellerinnen. Diese können auf zukünftigen Touren teilweise wechseln, das Programm wird dann an die Besetzung angepasst. Die Reisenden verließen den Bus mit vielen neuen, unterhaltsam vermittelten Informationen über ihre Heimat.

findet am 23. April ab 11.30 Uhr statt, am 23. Juni gibt es die Fahrt als Abendtour ab 18 Uhr. Karten gibt es bei Hohentwiel-Reisen Mayer