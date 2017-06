Singen Theaterbühne "Die Färbe": Singener Sommer bietet Amüsantes aus der Welt der Liebe

Die Theaterbühne "Die Färbe" hatte im Winter mit dem musikalisch-literarischen Kabarett "Liebesleid – Liebesfreud" großen Erfolg – und knüpft im Sommer daran an.

"Die Färbe" startet musikalisch in den Sommer 2017. Das musikalisch-literarische Kabarett "Liebesleid – Liebesfreud" ist dabei eine sichere Nummer: Wie die Theaterleitung mitteilt, verzeichnete man damit bereits bei der Premiere im Dezember 2016 einen riesigen Erfolg. Wegen der kurzen Vorweihnachtszeit waren jedoch nur wenige Vorstellungen möglich, so dass es für das Publikum nicht viele Gelegenheiten gab, das unterhaltsame Programm zu sehen.

Deshalb präsentiert das Färbe-Ensemble das Kleinkunst-Meisterstück jetzt nochmals in neuer Besetzung im Kneipentheater. Das einstige Adventskabarett kommt nun als Springtime-Version daher, mit einigen Veränderungen und neuen Programmpunkten. Patrick Hellenbrand (künstlerische Leitung), Daniela Maria Fiegel, Milena Weber, Elmar F. Kühling und Ben Ossen präsentieren Liebeslieder, Evergreens und Schmonzetten aus Blues, Soul, Pop und Schlager, gespickt mit Liebeslyrik aus allen literarischen Epochen.

Durchaus möglich, dass das Ensemble die nächsten Vorstellungen mit gestärktem Selbstbewusstsein präsentieren wird. Denn am Freitag, 16. Juni, tritt die Truppe in Hamburg bei einem bundesweit ausgerichteten Festival an und allein die Teilnahme ist schon eine Auszeichnung. Nach Angaben der Färbe-Dramaturgin Cornelia Hentschel bewerben sich bei dem jährlich veranstalteten Wettbewerb rund 100 Privatbühnen in insgesamt drei Kategorien. Die Färbe wurde in ihrer Kategorie (Bereich zeitgenössisches Schauspiel) mit dem Stück "Die Grönholm-Methode" von einer Jury, die die Stücke und ihre Präsentation vorauswählt, für das Finale in Hamburg mit vier Bühnen-Gruppen bestimmt.

für "Liebesleid – Liebesfreud" sind täglich zwischen dem 21. und 24. sowie zwischen dem 28. und 30. Juni zu sehen; im Juli finden die Aufführungen am 1., 5., 6., 7. und 8. des Monats statt (Beginn jeweils um 20.30 Uhr); Kartenreservierung: 077 31 / 64 646 oder 62 663 oder an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn