Singen Tennis-Club Singen richtet großes Turnier aus

280 Weltranglistenspieler werden in Singen und im Hegau zum "8th ITF German Indoor Senior Open 2016" erwartet

Der Tennis-Club (TC) Singen veranstaltet vom Dienstag, 27. bis Samstag, 31. Dezember bereits zum achten Mal die Internationalen Deutschen Tennishallenmeisterschaften für Senioren, so die Pressemitteilung des Veranstalters. Dabei handelt es sich um ein Weltranglistenturnier der Senioren auf der Ebene der ITF (Internationale Tennis Federation), des Internationalen Tennisverbandes in London und ist Teil der weltweiten ITF Senior Tour, der Parallelveranstaltung der professionellen ITF Tour und Junior ITF Tour.

Die ITF German Indoor Senior Open gehören mit 280 Anmeldungen zu den größten Hallenturnieren der Welt auf der ITF Senior Tour. Nicht nur quantitativ, auch qualitativ gehört das Singener Turnier mit Grade 2 zu den wertigsten Seniorenturnieren in ganz Deutschland. In den verschiedenen Altersklassen sind insgesamt mehr als 25 Spieler unter den ersten 25 bestklassierten in der Welt am Start. Europameister, nationale Meister aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und den Niederlanden geben sich in Singen ein Stelldichein.

Aber nicht nur Spitzenspieler, sondern auch regionale Tennisspieler mischen sich in einem tollen sportlichen Miteinander. Gespielt wird in vier Hallen der Region, beim TC Singen, im Sportpalast, in Mühlhausen und in Stockach. Allein an den ersten zwei Spieltagen werden mehr als 200 Tennismatche von den ITF Referees und der Singener Turnierleitung abgewickelt. Mit 15 Konkurrenzen in den Altersklassen 40 bis 80, Nebenrunden und Doppel- und Mixed-Konkurrenzen werden fast 50 verschiedene Wettkämpfe durchgeführt. Ein Shuttle Service der Firma Toyota Bach bringt die Spieler zu den verschiedenen Spielorten.

Koordiniert von Wolfram Schmidle, organisieren die jungen Mannschaftsspieler und andere Freiwillige des TC Singen die Turnierleitungen an den Spielorten und stehen den Spielern zur Verfügung, ihre sportlichen Aktivitäten perfekt auszuführen.

Außer den sportlichen Aktivitäten präsentiert sich der TC Singen bei einem Welcome Cocktail und der Players Night für alle Teilnehmer in Holzingers Pavillon auch von der gesellschaftlichen Seite. Neben dem sportlichen Höhepunkt ist diese Veranstaltung auch ein wirtschaftlicher Faktor für die Stadt Singen. Mindestens 200 Spieler und ihre Begleitungen wohnen mehrere Tage in den offiziellen Spielerhotels und anderen Herbergen in Singen und Umgebung und genießen Hegau, Bodensee und die nahe Grenzregion um Stein am Rhein.

In einer Spielerinformation präsentieren die Turnierorganisatoren unter anderem die Gastronomie und die Geschäftswelt der Stadt Singen. Die Qualität des Weltranglistenturniers in Singen beschreibt am besten die Tatsache, dass die ITF in London und der Deutsche Tennisbund im Juli ein zweites Seniorenweltranglistenturnier mit den South West Classic nach Singen vergeben hat, das 2017 mit der 4. Auflage als "Grade 3 Turnier" ausgetragen wird. Damit ist der Tennis-Club Singen der einzige Tennisclub in Deutschland, der zwei ITF Turniere veranstalten kann.

Informationen im Internet: www.tennisclubsingen.de