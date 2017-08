Singen Teilsperrung der Rheintalbahn betrifft auch Singen

Die gesperrte Bahnstrecke der Rheintalbahn bei Rastatt hat auch Auswirkungen auf den Schienenverkehr in Singen. Ab sofort werden täglich 54 Güterzüge über Singen umgeleitet.

Singen/Rastatt – Von der kompletten Sperrung der Rheintalbahn bei Rastatt ist auch auf der Schienenverkehr in Singen betroffen. So wird die Bahn laut einer Pressemeldung der Stadtverwaltung Singen ihren Güterverkehr auf vier verschiedene Ausweichtrassen verlagern. Zwei davon, nämlich die Trasse der Gäubahn über Horb und Singen sowie die Strecke Ulm-Friedrichshafen-Singen, werden davon betroffen sein. Die Bahn teilte dem Landratsamt Konstanz in der Antwort auf eine schriftlichen Anfrage mit, dass ab sofort 40 Züge täglich über die Gäubahn und 14 über die Strecke Friedrichshafen umgeleitet werden. Die Güterzüge verteilen sich über den gesamten Tageszeitraum, werden also auch nachts verstärkt vorkommen, damit während der Hauptverkehrszeit der Personennahverkehr fahren kann, teilt die Bahn mit.

Nach aktueller Information sollen die Bauarbeiten in Rastatt voraussichtlich bis zum 7. Oktober abgeschlossen sein. Auf den Vorschlag der Vertreter des Landkreises Konstanz und der Stadt Singen, die beim Informationsgespräch am vergangenen Freitag im Verkehrsministerium in Stuttgart anregten, die Züge mit reduzierter Geschwindigkeit durch die Stadt fahren zu lassen, erteilte die Bahn nun eine abschlägige Antwort. „Aufgrund der geringen Kapazitäten der Strecke wurde die Reduzierung der Geschwindigkeit wieder verworfen, da dies zu weiteren Kapazitätseinschränkungen führen würde“, heißt es in der Antwort des Regionalbereichs Südwest der Bahn. Durch die Umleitung des Güterverkehrs auf die Gäubahn werden sich die Schranken am Bahnübergang an der Schaffhauser Straße öfter schließen also sonst üblich.

Engpass auf der Straße

Die Stadtverwaltung hat zusammen mit der Polizei die neue Situation eingehend geprüft. Nach derzeitigem Sachstand kommt eine komplette Umleitung des Verkehrs nicht in Betracht, da die Schaffhauser Straße Teil der offiziellen Umleitungsstrecke für den Lastwagen-Verkehr ist, der wegen der Bauarbeiten auf der Autobahn bis Ende November ausweichen muss. Ortskundigen Fahrern wird allerdings geraten, die Schaffhauser Straße in der nächsten Zeit zu meiden und lieber die Westtangente zu nutzen.

Wie es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung weiter heißt, sind die Rettungsdienste und das Klinikum sowie die Feuerwehr bereits über die aktuelle Situation informiert worden. Die zuständige Stelle bei der Bahn wurde außerdem aufgefordert, das erhöhte Güterzugaufkommen während der Zeit der Bauarbeiten in Rastatt bestmöglich zu optimieren, damit die Schranken an der Schaffhauser Straße in Singen nicht länger als nötig geschlossen bleiben müssen und die Auswirkungen so gering wie möglich bleiben. Auf den Personennahverkehr wird sich die neue Situation nach Auskunft der Bahn voraussichtlich nicht negativ auswirken.