Singen Tanzschulteam bedient in der Vesperkirche

Eine Gruppe der Tanzschule Seidel um Sebastian Burkart findet an ihrem Einsatz für die Vesperkirche großen Gefallen.

Die zweite Auflage der Vesperkirche in Singen erfuhr schon in den ersten Tagen großen Zuspruch. Täglich werden rund 300 warme Mittagessen ausgegeben. Für einen reibungslosen Ablauf sind jeden Tag zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Das Team der Tanzschule Seidel engagiert sich erstmals für die Vesperkirche: "Wir wollten auf jeden Fall mitmachen und als Singener Firma unseren Beitrag leisten", sagt Sebastian Burkart. Zum Einsatz erschien der Leiter der Tanzschule mit sieben Mitarbeitern – darunter zwei Tanzlehrer und fünf Auszubildende. "Service-Arbeit sind wir gewohnt", erklärt er. Diese gehöre bei größeren Veranstaltungen zu den Aufgaben eines Tanzlehrers.

Das Team, bestehend aus Fabio Caputo, Annika Marenski, Natalie Arpke, Anne Fusenecker, Nina Rottinger, Melanie Braun und Annika Schneider, sei voll motiviert. "Alle wollen sich einbringen und freuen sich, dabei zu sein", betont Burkart. Einige seiner Tanzschüler hätten bereits von Begegnungen und Kontakten im Rahmen der ersten Vesperkirche 2016 erzählt. Er selbst finde es spannend, auf diese Weise etwas vom Leben außerhalb der Tanzschulwelt mitzubekommen.

Die Tanzschule leiste auch in anderen Bereichen soziales Engagement, zum Beispiel mit Schnupperkursen für jugendliche Flüchtlinge oder einem kostenlosen Monat zum Mittanzen für Flüchtlingskinder im Alter von drei bis 15 Jahren. "Des Weiteren verbindet uns schon lange eine Zusammenarbeit mit der Haldenwangschule in Singen, wo wir Tanzkurse geben", sagt Burkart.

Nach dem Einsatz in der Vesperkirche zeigt er sich beeindruckt von Ablauf und Gesprächen: "Es war sehr kommunikativ – das habe ich in dieser Form nicht erwartet. Ein großes Lob an die Organisatoren", sagt er. Da ausreichend Helfer da gewesen seien, sei es möglich gewesen, ohne schlechtes Gewissen auch mal an einem Tisch zu sitzen, um mit Menschen aus allen Schichten zu reden. "Wenn es terminlich klappt, sind wir bei der Vesperkirche im kommenden Jahr bestimmt wieder dabei", kündigt der Tanzschulleiter an.