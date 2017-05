Singen Tafeln werden immer wichtiger

Der Bedarf bei den Essensausgaben für Bedürftige steigt, bedingt auch durch Flüchtlingszustrom. Die Rotarier spenden ein weiteres Kühlfahrzeug.

Die Singener Tafel wird gebraucht wie nie. Das wurde bei der Hauptversammlung deutlich. Im Jahr 2016 hat die Zahl der Kunden deutlich zugenommen, wie der Vorsitzende Udo Engelhardt berichtete. Das Ansteigen des Bedarfs wurde auch die große Zahl von Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen verursacht.

"Bei unseren Kunden im Tafelladen wird niemand bevorzugt", unterstrich Udo Engelhardt die Nachfrage von Claudia Graf, an die dieses Anliegen herangetragen worden war. "Wenn eine zehnköpfige Familie aus Syrien kommt, bekommt sie natürlich mehr Joghurtbecher, als ein deutscher Zwei- oder Dreipersonenhaushalt", nannte Christine Ghazouani, Mitarbeiterin im Singener Tafelladen, ein Beispiel.

Während die Zahl der Kunden im Jahr 2015 nur um 3,3 Prozent zugenommen hatte, stiegen 2016 die Zahlen in Singen um 9 Prozent, in Radolfzell um 6,6 und in Engen sogar um 21 Prozent. In Engen gibt es aktuell 162 Kundeneinkaufsausweise, darunter sind 86 Bedarfsgemeinschaften von Flüchtlingen, in Singen sind es 740 Kunden mit Ausweisen, darunter 300 Flüchtlinge. "Insgesamt haben bei uns zurzeit rund 2000 Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften Kundenausweise", so Engelhardt.

Zu den fünf Tafelläden in Singen, Stockach, Konstanz, Radolfzell und Engen kommt der Mittagstisch in Singen. 70 bis 90 Essen werden an fünf Tagen die Woche ausgegeben, davon bis zu 50 im Tafelrestaurant am Heinrich-Weber-Platz, der Rest im Stadtteilzentrum Lilje und im Tafelgarten. 164 Helfer, die meisten davon Ehrenamtliche, stemmen die Arbeit des Vereins, der aktuell 114 Mitglieder hat. Um die steigende Zahl von Großspenden einlagern zu können, möchte der Verein eine Leichtbauhalle erstellen. Im Lager in Rielasingen ist auch die Verteilung der Tafel Logistik Bodensee angesiedelt. Dort werden die Spenden an insgesamt 30 Tafeln aus der Region von Waldshut bis Rottweil und Lindau verteilt. "Es kann schon mal sein, dass wir an einem Tag 30 Paletten bekommen. Dann gibt es ein Platzproblem", so Udo Engelhardt. Mit dem Überschuss von knapp 65 000 Euro aus dem Jahr 2016 werde man die Halle vermutlich bauen können. Die Tafel hatte 2016 laut Kassierer Willy Wagenblast Einnahmen in Höhe von 517 500 Euro. Demgegenüber standen 452 524 Euro an ausgaben. Allein 61 486 Euro nahm die Tafel durch die 18 Pfandspendenboxen ein, die in Supermärkten im Landkreis angebracht sind.

Die Singener Tafel wird sich möglicherweise ab dem Sommer mit einem neuen, bundesweiten Logo anfreunden müssen. In Potsdam wird beim Bundestafeltreffen Ende Juni über ein einheitliches Logo abgestimmt, um die Marke "Tafel" zu schützen, berichtete Willy Wagenblast. "Dann wäre der Tafelladen Radolfzell beispielsweise eine Ausgabestelle von Singen", sagte Engelhardt. Das fänden die Ehrenamtlichen allerdings gar nicht gut.

Bei denturnusmäßigen Neuwahlen wurde das Vorstandsteam in den meisten Posten bestätigt. Udo Engelhardt verabschiedete Renate Ibbeken, die zehn Jahre den Stockacher Tafelladen geleitet hatte. Einen Tag nach der Versammlung wurde ein weiteres neues Kühlfahrzeug, gespendet von den Rotariern aus dem Landkreis, übergeben.

Der Vorstand

Den neuen Tafelvorstand bilden: Udo Engelhardt (Vorsitzender), Anita Hoffmann, (Stellvertreterin), Willy Wagenblast, Marie Luise Schmautz sowie die Beisitzer Hildegard Gallenschütz, Ute Knopf, Margot Kammerländer, Richard Wiggenhauser und Peter Korb.

Singener Tafel e.V., Sparkasse Singen-Radolfzell, IBAN: DE90692500350003603602, BIC: SOLADES1SNG; Konto-Nr.: 3603602, BLZ: 69250035Informationen im Internet: