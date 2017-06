Täter zündet gelbe Säcke an

Die Polizei sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich in der Nacht zum Donnerstag, gegen 0.50 Uhr in der Hadwigstraße ereignet hat.

Wie die Polizei in einer Pressemeldung berichtet, zündete ein bisher nicht bekannter Täter die gelben Säcke an, die sich auf einem Sammelwagen gegenüber dem Gebäude mit der Nummer 30 befanden. Die Säcke und der Wagen verbrannten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, Telefon: (0 77 31) 88 80.