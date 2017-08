Singen Täter köpfen Stallhase

Zwei bisher nicht bekannte Täter haben in Beuren einen Hasen gestohlen und ihn später geköpft.

Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung berichtete, geschah die Tat bereits am Donnerstag, gegen 1.30 Uhr. Demnach vermutet die Polizei, dass zwei Jugendliche den Hasen aus einem Stall in der Ulmenstraße stahlen und mit ihm in Richtung Ortsmitte flüchteten. Ein durch Laute des Tieres wach gewordener Zeuge habe die Diebe bis zum Rathaus verfolgt, wo er sie schließlich aus den Augen verloren habe. Am Nachmittag wurde der getötete Hase ohne Kopf hinter der Musikhalle gefunden. Hinweise bitte an den Polizeiposten Steißlingen, Telefon: (0 77 38) 9 70 14.