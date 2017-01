Volkertshausen Täter flüchtet in Volkertshausen ohne Diebesgut

Täter flüchtet in Volkertshausen ohne Diebesgut

Ob der Unbekannte beim Einbruch in eine Gaststätte gestört wurde, ist nicht mehr nachvollziehbar. Jedenfalls nahm er nichts mit.

Nachdem er an einem Fenster scheiterte, hebelte ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag eine rückwärtige Eingangstür zu einer Gaststätte in der Friedenstraße auf und betrat anschließend die Räume. Dort öffnete und durchsuchte er laut Polizeibericht verschiedene Behältnisse und flüchtete danach aus noch unklarem Grund ohne Diebesgut. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.