Singen TAO  Wo Akrobatik sich mit Musik vereint

Das japanische Trommler-Ensemble TOA begeistert das Publikum in der Singener Stadthalle mit einer mitreißenden Show.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Millionen von Menschen konnte das japanische Trommler-Ensemble TAO bereits weltweit begeistern und nun ist es wieder einmal in Deutschland – auch in der Singener Stadthalle. Furiose Rhythmen, die sich zu einem aufpeitschenden Trommelgewitter steigern, sanfte musikalische Klänge und wilde Kampfkunst ziehen die Zuschauer hinein in eine fantastische Welt fernöstlicher Kultur.

Ursprünglich und doch modern, TAO ist mehr als wildes Getrommel, es ist eine atemberaubende Choreografie aus elegantem, temperamentvollem Tanz, Akrobatik und einem einzigartigen Klangerlebnis. Die Trommeln aller Größen und Formen zum Klingen zu bringen, verlangt den Musikern vollen Körpereinsatz ab, die Dynamik und Energie, die die Bühne beherrschen, scheinen den Raum förmlich zu elektrisieren. Ob sanfte Melodien auf Flöten und Zupfinstrumenten oder impulsive Rhythmen, bei denen in einer solchen Geschwindigkeit getrommelt wird, dass das Auge nicht hinterher kommt, jeder Schlag und jeder Schritt ist auf den Bruchteil einer Sekunde abgestimmt. Die Präzision, die die Gruppe an den Tag legt, begeistert die Zuschauer und bei alledem ist auch hier und da noch Platz für ein paar humorvolle Szenen, die das Publikum zum Lachen bringen.

Als der Vorhang sich schließt, sitzt niemand mehr auf seinem Platz, es wird gejubelt, geklatscht und gestampft, der frenetische Applaus spricht für sich.

TAO verbindet die uralte Wadaiko-Kunst mit modernen Elementen des Pop und entführt so die Zuschauer auf eine Reise von den Anfängen einer jahrhundertealten Tradition bis in die Gegenwart. „Wir haben TAO jetzt schon das dritte Mal gesehen und es ist jedes Mal einfach toll“, schwärmt Martin Schneeberger aus Schaffhausen nach der Vorstellung. „Die Shows sind sehr abwechslungsreich, diesmal waren es zum Beispiel mehr sanfte Rhythmen und andere Instrumente als letztes Mal.“ Florian Dittrich aus Singen ist der gleichen Meinung: „Wunderbar! Sehr beeindruckend und die pure Energie! Man merkt, die leben dafür.“