Sympathien für eine alte Bekannte namens GVV

In der SPD diskutiert man über die Singener Baupolitik. Und dabei kommt indirekt auch die Idee einer städtischen Wohnbaugesellschaft wieder ins Spiel.

Singen – Sie ist eine verflossene Geliebte und kam Singen teuer zu stehen: Die Pleite der Grundstücks-, Vermögens- und Verwaltungsgesellschaft mbH (GVV) hat die Stadt nach Angaben von Oberbürgermeister Bernd Häusler zehn Millionen Euro gekostet, ihr Typ allerdings ist immer noch gefragt. Bei der offenen Sitzung der SPD-Gemeinderatsfraktion jedenfalls traten am Montagabend durchaus Sympathien für den Wiedereinstieg in den sozialen Wohnungsbau in Form einer kommunalen Wohnbaugesellschaft zutage.

Das lag vor allem an der Präsentation des Geschäftsführers der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft (UWS), die landesweit als mustergültige kommunale Baugesellschaft gehandelt wird. Laut Frank Pinsler nimmt sein Unternehmen mit rund 6800 Wohnungen enormen Einfluss auf den Wohnungsmarkt – nicht zuletzt preislich. Im Durchschnitt liegt die UWS mit ihren Angeboten etwa um ein Drittel unter dem örtlichen Mietpreisspiegel. Bei Neubauten beispielsweise müssen Wohnungssuchende in Ulm mit einer Miete von 9,20 Euro ausgehen, die UWS liegt in diesem Segment mit Mieten ab 6 Euro deutlich darunter.

Die Wirkungen liegen auf der Hand: Die UWS wirkt durch ihre zurückhaltende Mietpreispolitik dämpfend auf den gesamten Markt und diese Möglichkeit würden sich Städte und Gemeinden am westlichen Bodensee ebenfalls wünschen. Voraussetzung für die gute Position der UWS ist allerdings die Entscheidung des Ulmer Gemeinderats zu einer langfristig angelegten Baulandpolitik. Grundstücke werden auf Vorrat gekauft – man kann somit bei Bauvorhaben ohne Abhängigkeiten vorgehen und beugt nebenher etwaigen Bodenspekulationen vor.

Bei der Frage, ob auch Singen mit dem Wiedereinstieg in den Wohnungsbau gut beraten wäre, hielt sich Frank Pinsler in Kenntnis der GVV-Vorgeschichte dennoch diplomatisch zurück. "Ich bin mir sicher, dass der stadtinterne Diskurs die richtige Lösung erbringen wird", meinte er mit süffisantem Unterton. Er plädierte für einen pragmatischen Weg, bei dem die Interessen und Bedürfnisse der Menschen unter einen Hut zu bringen sind. So gebe es Beispiele, bei denen private Baugesellschaften in ihre Objekte den Quartier-Bedarf an Kindertagesstätten berücksichtigen.

Auch Heinz-Dieter Störck als zweiter Referent des Abends ließ sich nicht zu einer Empfehlung hinreißen. Der Vertreter des mehrheitlich in kirchlicher Hand befindlichen Siedlungswerks Freiburg, das auch in Singen als Bauherr auftritt, verdeutlichte die Komplexität des aktuellen Wohnungsmarktes am Beispiel von teils hochpreisigen Neubauten – die Mieten für die dadurch frei werdenden Wohnungen würden angesichts der aktuellen Marktlage eher angehoben.

Eine klare Position dagegen bezog bei dem Themen-Abend Herbert Weber vom Bodensee-Mieterbund. Er ist überzeugt, dass sämtliche Bauvorhaben in Singen wie auch dem westlichen Bodensee nicht den Bedarf decken werden, forderte einen Mietpreisspiegel und bekannte sich als Freund einer in städtischer Hand befindlichen Wohnbaugesellschaft. Diese könne erstens vergleichsweise schnell auf die Erfordernisse der Stadtverwaltung eingehen, gleichzeitig bestehe die Chance zur Einflussnahme auf die Sozialstruktur von Quartieren.

Bei OB Häusler stößt das allerdings auf wenig Gegenliebe, er machte eine ganz andere Rechnung auf. Seitdem es die GVV nicht mehr gebe, tue sich endlich wieder etwas auf dem Wohnungsmarkt – zum Beispiel in Kooperation mit dem Siedlungswerk Freiburg. Soll heißen: Die Dominanz der ehemaligen städtischen Wohnbaugesellschaft hat sich als Bremse für die Investitionsbereitschaft privatwirtschaftlicher Unternehmen erwiesen und dadurch der Mangelwirtschaft Vorschub geleistet. "Wir sollten dieses seit drei Jahren langsam gedeihende Pflänzchen nicht gleich wieder mit dem harten Schwert einer städtischen Baugesellschaft zunichte machen."

Zuzug nach Singen macht den Wohnungsmarkt zu einem lokalpolitischen Dauerthema