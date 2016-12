Schaffhausen Summer of '17: Bryan Adams kommt nach Schaffhausen

"Stars in Town" gilt als eines der bestbesetzten Festivals der Schweiz. Kurz vor Jahresende ist es den Veranstaltern gelungen, mit Bryan Adams einen internationalen A-Promi in die Altstadt von Schaffhausen zu locken.

Der Sänger und Gitarrist wird das Publikum auf der Deutschschweizer Piazza Grande am Mittwoch, 9. August, mit einer Mischung aus Altbekanntem und aktuellen Songs unterhalten. Adams trifft bei "Stars in Town" auf weitere Stars der Szene. Unter anderem haben in diesem Jahr Silbermond, Mark Forster und Toto, ihr Kommen zugesagt. Der Vorverkauf für das Konzertereignis beginnt am Donnerstag, 22. Dezember.

Seit mehr als drei Jahrzehnten hat Bryan Adams Fans weltweit. 65 Millionen Tonträger und Nummer Eins-Status in über 40 Ländern dokumentieren eine Resonanz, die ihre Entsprechung in ausverkauften Tourneen rund um den Globus findet. Auch auf den Playlists deutscher Radiosender ist der Poprocker seit den 1980er Jahren vertreten. In regelmäßigen Abständen veröffentlicht der Kanadier massentaugliche Rock-Nummern wie "Run to you" oder "When you're gone", die er auf seinen Alben mit schmachtenden Balladen à la "All for love", "Heaven" oder "Have you ever really loved a woman" kombiniert.

Am bekanntesten dürfte deutschen Fans aber der unvermeidliche Festzeltklassiker "Summer of '69" sein. Interessanterweise war dieses Lied zunächst nicht ganz so erfolgreich, wie andere Kompositionen aus Adams Repertoire. Erst über die Jahre entwickelte sich die Gitarrennummer zu seinem populärsten Hit.

Dabei stellte der Sänger in einem Interview aus dem Jahr 2001 klar, dass der Text alles andere als authentisch sei. Im Sommer 1969 war der kleine Bryan nämlich gerade mal neun Jahre jung. Gegenüber Journalisten gab Adams zu, dass die 69 aus seinem Songtitel weniger eine Jahreszahl, als eher eine sexuelle Stellung bezeichnen würde. Wie dem auch sei: Mit seiner zeitlosen Geschichte über das Erwachsenwerden zieht der Song auch drei Jahrzehnte nach seiner Entstehung die Massen in den Bann. Und auch im Sommer 2017 wird Bryan Adams auf der Piazza Grande an "Summer of '69" nur schwer vorbeikommen.

Weitere Informationen zum Festival in Schaffhausen unter: www.starsintown.ch