Singen Südstadt zeigt ihr Potenzial

Vereine und Organisationen haben sich am Wochenende beim Südstadtfest präsentiert. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, sich auf dem Siedlerverein-Gelände über die Angebote zu informieren.

Von den Vorurteilen, die den Stadtteil hinter der Bahnlinie treffen, erzählt eines der Plakate, das an dem Stand der Initiative "Stark im Süden" befestigt ist. Diese Vorurteile abzubauen, ist einer der Gründe, warum sie den Markt der Möglichkeiten organisiert hat. Es ist eine Gelegenheit für die lokalen Vereine und Initiativen, sich einem größeren Publikum vorzustellen.

Schon zum zweiten Mal lud "Stark im Süden" die Anwohner ein, die Angebote in ihrem Viertel kennenzulernen und sich auszutauschen. "Wir wollen eine neue Festkultur entwickeln", kündigte Mitorganisatorin Mirja Zahirovic an. Während man beim letzten Mal noch überwiegend auf die Kinder und Jugendlichen schaute, fanden bei der diesjährigen Ausgabe alle Altersgruppen Beachtung. Beispielsweise schlängelte sich zwischen den Marktbesuchern immer wieder ein Mensch etwas unbeholfen hindurch, kämpfte bei jedem Schritt und stand den anderen im Weg. Dann war Gert wieder im Einsatz, der Alterssimulator. Er sollte dem Träger einen Eindruck vermitteln, wie es ist, alt zu sein und mit Einschränkungen leben zu müssen. Der Träger kann Gert wieder ablegen, die Erfahrung aber bleibt: "Wir wollen mehr Verständnis auf beiden Seite erzeugen", erklärte Peter Bensberg vom Sozialverein Katholischer Frauen. Er zeigte sich hellauf begeistert von Bürgermeisterin Ute Seifrieds instinktiver Einschätzung. Sie stieg mit Gert von der Bühne, am Ende der Treppe und bemerkte, froh darüber zu sein, dass "da Hände sind" – für Bensberg genau der richtige Gedanke.

Nachbarschaft ist auch für Udo Engelhardt von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein zentrales Motiv des Marktes – und für "Stark im Süden" im Allgemeinen. Er nannte die Organisation von Hilfsdiensten in der Nachbarschaft – wie Einkaufen für Senioren: "Wie kann man da eine Lösung finden?"

Außerdem setze man sich für bessere Chancen für Kinder ein. "Wir haben Rückmeldung von den Schulen, dass die Schüler zu wenig Unterstützung von den Eltern bekommen", erzählte er. Da seien gerade Feste eine Gelegenheit, die Eltern niederschwellig auf Angebote aufmerksam zu machen. Zusammen mit anderen Organisationen wird zurzeit die Lernhilfe aufgebaut. So stellt der Leseclub des Kinderhauses den Kindern monatlich zehn Euro in Form eines Büchergutscheines zur Verfügung. "Zurzeit sind das sieben Kinder", berichtete Peter Strasser vom Kinderhaus.

Die sollen so den Wert von Büchern zu schätzen lernen. Außerdem bekommen Grundschulkinder aus der Südstadt hier eine Betreuung bei den Hausaufgaben. Dabei arbeite man mit der Stadtteilschule, zu der die Johann-Peter-Hebel-Schule wurde, zusammen. Die wolle in ihrer neuen Position noch näher ins Quartier rücken, erklärte der stellvertretende Schulleiter Marc Laport-Hoffmann: "Wir wollen eine stärkere Verknüpfung mit Eltern und Vereinen. Die Schulen sind manchmal isoliert, das wollen wir aufbrechen und eine Anlaufstelle werden". Ein Elterncafè spreche auch die Erwachsenen an, es gehe darum zu zeigen, dass die Schule ein wichtiger Ort ist. Über die Südstadt sagt er: "Wir haben hier eine große Vielfalt, die natürlich manchmal zu Problemen führt. Für uns ist das Alltagsgeschäft, das würden andere vielleicht anders wahrnehmen".

Interessant ist die Gegend auch für Markus Schwenk, der für die Mobile Jugendarbeit dort den Kontakt zu jungen Menschen sucht. "Hier ist viel Trubel, es ist alles andere als langweilig", fand er. Die bestehenden Vorurteile sind aus seiner Erfahrung nichts mehr als das, "es ist nicht schwieriger als anderswo, die haben sich nicht bestätigt"

Wie viele andere spricht er aber an diesem Nachmittag ein Defizit der Südstadt an, dass viele gerne beseitigen möchten. Es fehlt an einem Zentrum, einem etablierten Treffpunkt. "Wir laufen immer verschiedene Stationen an", so Markus Schwenk. Das bedauert Udo Engelhardt ebenfalls. Hier nehme das Fest eine weitere Rolle ein, langfristig solle sich das aber dauerhaft ändern, außerdem solle dann ein eigenes Kulturprogramm her. "Die über der Bahnlinie werden nicht so gut angenommen", meinte er, "die Menschen sollen die gemeinsame Kraft spüren. Und dabei die Südstadt nicht mehr als Makel ansehen. Es ist keiner stolz darauf, ein Südstädter zu sein." Die Identifikation mit dem Stadtteil sei eher gering.

Wofür es auf dem Markt der Möglichkeiten dann eine konkrete Belohnung gab – denn Kinder, die sich das Logo des Jugendtreffs Südpol per Airbrush auf den Arm sprayen ließen, bekamen im Gegenzug eine Waffel.

Stark im Süden