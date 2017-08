Singen Streit wegen Ruhestörung in Singen entfacht

Gegner verletzen und beschuldigen sich gegenseitig. Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Wegen einer möglichen Ruhestörung sind am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr drei Personen in der Straße Im Gambrinus in Singen in Streit geraten. Dabei soll eine Frau von einem Mann und einer Frau beleidigt und gegen die Arme geschlagen worden sein. Da die Kontrahenten den Sachverhalt laut Polizeibericht gegensätzlich darstellen, und angeben, dass die Aggression von der mutmaßlich geschlagenen Frau ausgegangen sei, bittet die Polizei Zeugen zur weiteren Klärung des Vorfalls, sich beim Revier Singen, Telefon (0 77 31)88 80, zu melden.