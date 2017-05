Singen Streit im Straßenverkehr: Mann wird angehupt und rastet aus

Ein Mann soll am Dienstag, gegen 13.45 Uhr in der Hadwigstraße einen 50-Jährigen angegriffen haben, der ihn zuvor im Auto angehupt hatte.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, dürfte der 44 Jahre alte Tatverdächtige trotz grüner Ampel an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Thurgauer Straße nicht sofort losgefahren sein. Der 50 Jahre alte, nachfolgende Autofahrer habe den Mann danach durch Hupen darauf aufmerksam gemacht. Nach den Schilderungen des 50-Jährigen sei der 44-Jährige danach angefahren und mitten auf der Kreuzung stehengeblieben. Anschließend sei er dem 50-Jährigen bis in die Hadwigstraße gefolgt. Dort sei er auf ihn losgegangen, habe ihn geschüttelt und drohend die Faust geballt. Anschließend sei er mit dem Auto gegen die Beine der Begleiterin des 50-Jährigen gefahren, die über die Straße ging. Sie wurde nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung, Beleidigung und versuchter Köperverletzung und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden, Telefon: (0 77 31) 88 80.