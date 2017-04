Singen Strawinskys Geschichte vom Soldaten begeistert in Singens Stadthalle

Strawinskys Geschichte vom Soldaten begeistert in Singens Stadthalle

Wupper-Trio und und Gerald Friese bringen Stück von 1917 in der Tradition der Wandertheater auf die Bühne.

Eine außergewöhnliche Aufführung erlebte das Singener Kammerkonzert-Publikum am Samstagabend in der Stadthalle. Das Stück "Die Geschichte vom Soldaten" aus der Feder von Igor Strawinsky, kompositorisch eine Verbindung von Sprechtheater und Musik, wurde vom Wupper-Trio und dem Schauspieler Gerald Friese kunstvoll und mit hoher Intensität vorgetragen. Dabei war es vor allem Frieses schauspielerisches Können, mit dem er Strawinskys Stück mit tiefgründigem Leben füllte.

Die Geschichte handelt von einem Soldaten, der mit seiner Geige von der Front nach Hause läuft und auf dem Weg unterwegs mit dem Teufel – von Friese genial in gebückter Haltung und zischender Stimme gespielt – einen Pakt abschließt. Er gibt dem Teufel seine Geige, wird im Gegenzug reich aber unglücklich und verliert seine Familie. Erst am Ende der Geschichte, als der Soldat wieder arm ist, bekommt er seinen Geige zurück und findet sein privates Glück. Letztlich endet die Geschichte dennoch mit einem Triumph des Teufels.

Das Stück erklingt durch das Wupper-Trio in der von Strawinsky selbst bearbeiteten Fassung für drei Instrumente: Klarinette (Sayaka Schmuck), Violine (Friederike Jahn) und Klavier (Daniel Heide). Die Musik besteht aus kurzen, in sich geschlossenen Nummern, die von Strawinsky aus vielen bekannten Genres zusammenkomponiert wurde. So hört man kaum erkennbar und scheinbar unvollständig einen Marsch, einen Tango, Walzer, einen Choral. Dennoch verleihen die komplexe Rhythmik und teils atonalen Harmonien der Soldatengeschichte eine temporeiche Spannung bis zum furiosen Schluss.

Das Wupper-Trio und der Stuttgarter Schauspieler Gerald Friese harmonierten ausgezeichnet und brachten die Geschichte vom Soldaten mit viel Esprit auf die Bühne. Mit zwei exzellenten Tango-Nuevo-Stücken von Astor Piazzolla, eines davon als Zugabe, stellten die Musiker des Wupper-Trio ihr vielfältiges Können dann auch ohne schauspielerische Verstärkung unter Beweis. Das Publikum war hingerissen.