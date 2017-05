Steißlingen Steißlingens Kinderhaus ist jetzt eingeweiht

Realisiert wurde das Projekt durch das Konstanzer Architekturbüro Dury und D'Aloisio. Die Planung legte dabei großen Wert auf niedrige Unterhaltskosten.

Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, familienfreundliche und bedarfsgerechte Kinderbetreuung in Steißlingen zu sichern, sei gemacht, erklärte Bürgermeister Artur Ostermaier. Die Einweihung des Kinderhauses ist für ihn nur ein Schritt, denn der Ausbau des katholischen Kindergartens wird bereits von Kirche, Verwaltung und Gemeinderat geplant. So war der Besuch von deren Kindergartenleiterin Simone Eisenhardt nicht nur ein Freundschaftsbesuch. Sie sah sich beim Rundgang mit ihrer Kollegin sehr interessiert um.

Die Leiterin des Kindergarten Steißlingen, zu dem das neue Kinderhaus gehört, Andrea Gnann, hatte für die Gäste der Einweihung mit ihrem Team und den Kindern eine lebendige Präsentation ihres Alltags und des Werdegangs des Kinderhaus vorbereitet. Die Kinder schilderten in einem Musical anschaulich, wie groß der Bedarf war und wie wichtig gute Kinderbetreuung in der heutigen Zeit ist. Die Erzieherinnen stellten ihre Arbeit in einer kurzen Präsentation vor, die zeigte, wie sehr die Ausstattung des Kinderhauses sie in ihrer Arbeit unterstützt hat und was die Kinder hier schon erlebt haben.

Denn das Kinderhaus hat nicht nur schon vor dem Bezug einen Architekturpreis gewonnen. Es ist vor allem Lebensraum für Steißlingens jüngste Einwohner und ermöglicht ihnen vielfältige Erfahrungen. Wohltuend unaufgeregt sorgen großzügige, holzverkleidete Flächen nicht nur für ein nachhaltiges und angenehmes Raumklima. Sie sorgen auch für Entschleunigung in einer reizüberfluteten Welt. Gleichzeitig gibt es nicht nur die Möglichkeit sich selbst zu entdecken und mit anderen zu interagieren.

Alle Sinne werden angesprochen, auch im durchdachten und bei schlechtem Wetter zugänglichen Außenbereich. So können die Kinder immer mit Wasser spielen. "Dieses Element fasziniert die Kinder besonders", weiß Andrea Gnann. Gleichzeitig fordern unterschiedlichste Wasserhähne auch zu Entdeckungen auf, die im Alltag nützen. Dieser Mehrwert zieht sich durch das gesamte Haus.

Die evangelische Pfarrerin Stockburger und der katholische Pfarrer Ruf weihten das Haus. Während Pfarrer Ruf schwungvoll Weihwasser verspritze, erklärte die Pfarrerin: "Wenn Gott den Bau nicht gesegnet hätte, könnte er nicht gelingen." Das Architekturbüro Dury und D'Aloisio aus Konstanz hatte sich bei einem Wettbewerb durchsetzen können. Überzeugt hatte die nachhaltige Planung, die die nachfolgenden Unterhaltskosten niedrig hält, sowie das klar strukturierte Raumkonzept, dass sich an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert.

Architekt Fredi D'Aloisio bekannte, dass er sich sehr gefreut habe, dieses Projekt noch mit Artur Ostermaier verwirklichen zu können: "Sie sind nicht zufrieden mit dem Gewöhnlichen!" Dadurch schaffe der fachkundige Bürgermeister Raum für richtungsweisende Projekte, die sowohl Preise gewinnen könnten als auch von den Menschen gerne genutzt würden.

Bildergalerie im Internet:

Storchennest

Das zweigeschossige Kinderhaus Storchennest bietet bis zu 40 Plätze für ein- bis drei-jährige Kinder mit unterschiedlichen Betreuungszeiten an. Es ist über die gemeinsame Mensa mit dem Kindergarten Storchennest verbunden. Im Obergeschoss befinden sich auch Sozialräume für die Mitarbeiterinnen sowie Besprechungszimmer, unter anderem für Elterngespräche. Auf beiden Etagen gibt es zudem die Möglichkeit, witterungsunabhängig draußen spielen zu können. Einen großen Raum nehmen die Schlafmöglichkeiten für die Kinder ein.