Singen Startschuss für Städtebau

Im Rahmen der Städtebauförderung erhält Singen in diesem Jahr knapp drei Millionen Euro. Mithilfe des Geldes sollen zahlreiche Neugestaltungen in der Innenstadt finanziert und auch der Abriss des Conti bezuschusst werden.

Jetzt wird es ernst für Singens ehemaliges Hotel Continental: Kurz nach Bekanntwerden der diesjährigen Städtebau-Fördersumme in Höhe von knapp drei Millionen Euro für Singen gab Oberbürgermeister Bernd Häusler am Rande des Klimagipfels bekannt, dass die Gerüste für den Abriss des Conti in dieser Woche aufgestellt werden sollen. Auf Nachfrage bestätigte Pressesprecher Achim Eickhoff, dass die Stadt den Abbruch mithilfe der Fördergelder finanzieren wolle.

Allerdings nicht, wie man annehmen könnte, mit einem Teil der insgesamt 2,2 Millionen, die der Stadt speziell für das Scheffelareal zu Verfügung gestellt werden. Kurioserweise zählt das Conti, solange es noch steht, zum Förderbereich "Östliche Innenstadt". Für den gibt es in diesem Jahr 500 000 Euro für Erneuerungsmaßnahmen und noch einmal 259 000 Euro für Einzelvorhaben. "Wie hoch die Kosten für den Conti-Abriss konkret sein werden, steht noch nicht fest", erklärt Eickhoff. Die entsprechenden Ausschreibungen dazu würden derzeit auf den Weg gebracht. Christian Kezic, Leiter der Abteilung Gebäudemanagement, geht aktuell von rund 300 000 Euro für den Abriss des Nebengebäudes, der Hauptstraße 2, aus. "Beim Conti wird es wahrscheinlich ungefähr doppelt so viel kosten", schätzt er. Einen endgültigen Termin für den Abriss gebe es jedoch noch nicht. "Wir denken, dass der Abbruch Mitte, Ende Mai stattfinden kann", sagt Kezic. Ab Mittwoch sollen zunächst die Entkernungsarbeiten im Nebengebäude beginnen.

Im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen auf dem Scheffelareal sollen auch die Gebäude Bahnhofstraße 3 und 5 abgerissen werden. Dieses Vorhaben und die Kosten durch Grunderwerb und Restwertentschädigungen wolle die Stadt mithilfe der 2,2 Millionen Euro Fördermitteln finanzieren, teilt Eickhoff mit. Weitere Projekte, die in der östlichen Innenstadt angestoßen werden sollen, sind die Sanierung von Herz Jesu Platz, Storchenbrunnenplatz, Kreuzensteinplatz und der Wetzstein-Villa. Mit den 259 000 Euro, die zur Förderung von Einzelvorhaben bereitgestellt werden, sollen beispielsweise Modernisierungsmaßnahmen an den Vonovia-Gebäuden finanziert werden, so Eickhoff.

Insgesamt sind es acht Gemeinden im Landkreis, die in diesem Jahr Gelder von der Städtebauförderung erhalten. Knapp fünf Millionen Euro gehen in den Hegau. Mit 2 959 000 Euro erhält Singen über die Hälfte. Vier weitere Hegau-Gemeinden teilen sich die restlichen rund zwei Millionen. Auch in Aach, Gailingen, Rielasingen-Worblingen und Hilzingen planen die Gemeinden viele Projekte mit den bewilligten Summen. "Für die Förderung sind wir dankbar, da sie die Durchfinanzierbarkeit unserer Projekte gewährleistet", sagt Gailingens Bürgermeister Heinz Brennenstuhl. In ganz Baden-Württemberg werden dieses Jahr Gelder in Höhe von 253 Millionen Euro bereitgestellt.

Das planen die Gemeinden im Hegau mit den Fördergeldern