Singen Stars zum Anfassen: Klingende Bergweihnacht zu Besuch in Singener Stadthalle

Stars zum Anfassen: Klingende Bergweihnacht zu Besuch in Singener Stadthalle

Rund 1000 Gäste erlebten bei der "Klingenden Bergweihnacht" einen fröhlichen Abend mit dem Entertainer Hansy Vogt. Auch Anita und Alexandra Hofmann waren zu Gast in Singen.

Bereits zum fünften Mal waren Hansy Vogt, TV-Moderator und Sänger, und seine Band Feldberger mit der „Klingenden Bergweihnacht“ zu Besuch in der Singener Stadthalle. In diesem Jahr begleiteten ihn das Gesangsduo Anita und Alexandra Hofmann sowie der Schlagersänger Oliver Thomas. Und auch in diesem Jahr verzauberte die „Klingende Bergweihnacht“ rund 1000 Besucher.

Alle Damen aus dem Publikum waren eingeladen gewesen, den Feldbergern auf der Bühne einen Kuss zu geben. „Ich wünsch mir einen Kuss von dir“, sangen diese. Nach anfänglichem Zögern hatten sich dann doch einige Damen auf die Bühne getraut. Hansy Vogt war sich nach den Küssen sicher, dass Rosi aus Singen einen Wurstsalat gegessen hatte. Immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen und einem breiten Lächeln führte Hansy Vogt, der geborene Entertainer, wie von ihm gewohnt mit Humor und Charme durch den fröhlichen Abend.

War der erste Teil der Veranstaltung eher stimmungsvoll, so wurden die Zuschauer im zweiten Teil mit bekannten Weihnachtsliedern beglückt. Zwischen den Jahren sei dies immer noch möglich, so der Moderator Vogt. Wie ein Märchenonkel trug Hansy Vogt dabei auch eine Geschichte von einer kleinen Kirchenmaus und einer Honigwachskerze vor. „Glück ist Brennen und Vergehen“, so die Lehre dieser Geschichte.

„Wo ich Kopfweh habe, bekommt er eine Rippfellentzündung“, lautete Vogts Ankündigung des Schlagersängers Oliver Thomas. Ein großer Mann, der seine großen Hits sang, wie „Mädchen sind was Wunderbares“. Sein neuestes Lied heißt „Hammer“ und wurde sogleich in der Stadthalle vorgetragen.

„Der Abend ist super, im nächsten Jahr komme ich auf jeden Fall wieder“, sagte Konrad Ruf, der zum ersten Mal diese Veranstaltung besuchte.

Eine besondere junge Dame kam mit Hansy Vogt auf die Bühne. Entspannt unterhielt sich der Entertainer mit einer Puppe, dem Schwarzwaldmädchen Marie. Die Schlagersängerin Helene Fischer und kuriose Rechenaufgaben waren unter anderem die Inhalte des Gespräches der beiden. Außerdem kündigte die Puppe ihre zwei guten Freundinnen an: Anita und Alexandra Hofmann. Die allseits bekannten Schwestern aus der Schlager- und Volksmusikszene sangen und tanzten sich in die Herzen des Publikums. „Zwei Engel, die auf dem Boden geblieben sind“, so wurden sie von Hansy Vogt gerühmt. Diese beiden Engel präsentierten auch ihre große Liebe zu verschiedenen Musikinstrumenten. Anita überzeugte auch auf der mitgebrachten „Swiss Lady“, dem Alphorn.

Im nächsten Jahr werden Anita und Alexandra Hofmann zum ersten Mal in ihrer Bühnenkarriere Kirchenkonzerte veranstalten. Eine Kostprobe davon gab es von Anita mit dem bekannten „Ave Maria“. Hier blieb das Publikum, unabhängig vom Alter, nicht sitzen. Anita erhielt dafür stehenden Applaus.

Das laut Hansy Vogt schönste aller Weihnachtslieder, „Stille Nacht, heilige Nacht“, gab es traditionsgemäß als Zugabe und entließ die Gäste zufrieden in eine frostige Nacht.

Treffen hinter der Bühne

Konrad Dietrich und Andrea Kaiser-Dietrich aus Gottmadingen, Gertrund und Werner Bollin aus Tengen und Beatrix und Jürgen Probst aus Steißlingen durften bereits vor Beginn der Vorstellung hinter die Bühne und die Stars des Abends persönlich kennenlernen. Die Tickets dafür gewannen sie bei einer Verlosungsaktion des SÜDKURIER. Gemeinsam wurde mit einem Glas Sekt auf einen schönen Abend angestoßen. Die Stars gaben sich natürlich und plauderten entspannt mit den Gästen. "Ein toller Gewinn", freute sich Konrad Dietrich. Ein besonderes Geschenk zum runden Geburtstag vor ein paar Tagen erhielt Werner Bollin. Seine Tochter hatte bei dem Gewinnspiel mitgemacht und mit dem Preis den Vater überrascht. (bos)