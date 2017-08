Schaffhausen Stars in Town: Festivalstimmung mit Toto und Roger Hodgson auf dem Herrenacker

Tausende strömen beim Festival Stars in Town zum Auftaktkonzert in Schaffhausen. Bei weiteren Konzertabenden stehen Bryan Adams, Silbermond und Emeli Sandé auf der Bühne.

Einen erfolgreichen Start erlebte das Festival "Stars in Town" auf dem Herrenacker in Schaffhausen – und eine kleine Wiederholung: Mit Supertramp-Legende Roger Hodgson kam ein Superstar zurück, der vor sieben Jahren das allererste Eröffnungskonzert gestaltet hat. Mit ihm – neben den Altmeistern von Toto – erreichten die Veranstalter zwar keinen ausverkauften Auftakt, aber doch einen gut gefüllten Konzertsaal unter freiem Himmel. Roger Hodgson war bereit – und sein Publikum auch.

Als Starter begeisterten zuvor die Schweizer Musiker der Band Lovebugs das Publikum. Pünktlich als sie das Festival eröffneten, war das Regenwetter zu Ende – und das Publikum fasziniert. Mit der laut Laut.de, dem Konstanzer Internetportal für Musik, besten Vorband der Welt landeten die Festival-Macher einen Treffer. Die Basler mit dem Britpop-Gen heizten dem Publikum ein und vertrieben die dicken Regenwolken über der Stadt am Rheinfall. Mit dem Album "Transatlantic Flight" starteten sie vor 17 Jahren ihren Durchbruch. In Schaffhausen sind sie treffsicher gelandet und haben Altmeister Roger Hodgson den Boden bereitet.

Der ehemalige Frontmann der Band Supertramp hat aus seiner Freude, wieder einmal in Schaffhausen auftreten zu dürfen, keinen Hehl gemacht. Vor sieben Jahren war er einer der prominentesten Stars beim Auftakt von "Stars in Town" das damals noch schlicht als "Das Festival" firmierte. Inzwischen zeigt sich: Das Konzept kommt an und der Herrenacker, großzügig und attraktiv am höchsten Punkt der Schaffhauser Altstadt gelegen, hat sich als idealer Platz für ein Musikfestival mit höchsten Ansprüchen etabliert.

Auch die Stars waren vom Publikum und dem einzigartigen Ambiente begeistert. "Ein perfekter Ort für Konzerte", gestand Alt-Star Roger Hodgson, der nicht nur mit seinen weltbekannten Hits aus seiner Zeit mit Supertramp begeisterte, sondern auch mit seiner lässigen Art – seine Freude, wieder in Schaffhausen zu spielen, konnte er nicht verbergen. Tolle Stimmung, tolle Leute, toller Ort – so seine Bilanz. Und dass mit Steve Lukather und der Band Toto in diesem Jahr hinter der Bühne gute Freunde auf ihren Auftritt warteten, bereitete ihm doppelt Spaß.

Doch bevor Toto an die Reihe kommen sollten, versprach Hodgson, dass er genau die Stücke ausgesucht habe, die das Publikum hören wolle. Und die Fans wollten alles hören: Von "A long way home" bis zu "Give a little bit" – und als Zugabe gab es "Dreamer". Unterstützt von der Band um Multiinstrumentalisten Aaron MacDonald, präsentierte Hodgson seine Show. Erfolglos blieb aber der Versuch, durch den Verzicht auf seinen Hit "It's raining again" das Wetter gnädig zu stimmen: Kaum verließ Hodgson die Bühne, begann es zu tröpfeln.

Doch weder Fans noch die Superstars von Toto haben sich davon beeindrucken lassen und einfach singend im Regen weiter gefeiert, geklatscht und getanzt.

Die Organisatoren des Festivals konnten dennoch mit dem Auftakt zufrieden sein, zumal erneut zwei Konzertabende bereits im Vorverkauf ausverkauft sind: Das Konzert gestern Abend mit Bryan Adams und der Auftritt der Bautzener Band Silbermond am Freitag. Festival-Moderator Alexander Bluntschi dankte daher nicht nur den Stars, sondern auch dem Publikum und den vielen Helfern, die der Stadt mit mannigfaltiger Unterstützung ein besonderes Erlebnis ermöglichen.

So geht es weiter auf dem Herrenacker in Schaffhausen