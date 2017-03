Singen Stadtwerke: Halbjahresbericht mit positiver Bilanz

Etwas höherer Wasserverbrauch und ein leicht erhöhtes Aufkommen an Müll, zudem ein leichter Rückgang der Fahrgastzahlen beim Bus: Die Stadtwerke stellen den Halbjahresbericht 2016 vor.

Die Bilanz der Stadtwerke ist gut: Geschäftsführer Markus Schwarz zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf des vergangenen Jahres und stellte vor dem Betriebsausschuss den Halbjahresbericht 2016 vor. Finanziell stehe das Unternehmen gut da, 2016 musste kein neues Darlehen aufgenommen werden, es sei hingegen möglich gewesen, Schulden zu tilgen. Grund sei, dass Teile des Anlagevermögens veräußert wurden und zur Tilgung genutzt wurden.

Der Wasserverbrauch sei um 4,3 Prozent gestiegen, das liege aber an einer Sonderabnahme durch die Gemeinde Volkertshausen und einen Industriebetrieb, der ebenfalls Wasser benötigte. Bei der Abfallentsorgung seien 2,5 Prozent mehr Müll angefallen, hauptsächlich bei Rest- und Sperrmüll. Der Stadtbus wiederum verzeichnete einen Rückgang bei den Fahrgästen um ein Prozent, auf der anderen Seite stehe die Steigerung der Einnahmen um 5,7 Prozent. Begründet sei dies in der Kostensteigerung bei den Mehrfahrtenkarten.

Mehrere Gemeinderäte hatten Rückfragen zum Stadtbus. Eberhard Röhm (Grüne) wollte wissen, wann die Vorrangschaltung für den Stadtbus wieder in Betrieb genommen werde. Diese Woche noch werde ein Update für die Vorrangschaltung aufgespielt, dann könne sie wieder eingerichtet werden, erläuterte Carlo Maroni, zuständig für den Busverkehr. Er machte aber wenig Hoffnungen, dass das Problem der Verspätungen sich dadurch lösen werde: "Derzeit haben die Linien vier bis sechs Minuten Verspätung, das liegt an den Baustellen." Wozu man dann aber die Vorrangschaltung an den Ampeln brauche, hakte Röhm nach. Das Problem sei nur durch eine eigene Busspur zu lösen. "Die Ampelschaltung lohnt sich erst in der Kombination", antwortete Maroni.

Veronika Netzhammer (CDU) fragte nach dem Rückgang der Mehrfahrtenscheine um 9,6 Prozent. Es habe keine Alternative für die Magnetkarte gegeben, man habe sich Papierkarten kaufen müssen, erläuterte Schwarz. Dafür seien mehr Einzelfahrscheine verkauft worden, auch die Fahrten mit dem Anruf-Sammel-Taxi seien rückläufig, da der Eigenbeitrag gestiegen sei.