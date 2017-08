singen Stadtteiltreff Lilje steht vor dem Aus

Der Nachbarschaftstreff Lilje im Singener Süden soll spätestens zum Jahresende geschlossen werden. Unter anderem deswegen, weil der Betreiber AWO eine Mieterhöhung nicht weiter mittragen möchte.

Singen – Es herrscht gedrückte Stimmung in der Lilje. Seit die Besucher des Nachbarschaftstreffs im Singener Süden wissen, dass die von der AWO betriebene Einrichtung spätestens zum Jahresende geschlossen werden soll, kreisen die Gedanken um die Zukunft. Da hilft es auch nicht, dass die Stadtverwaltung über das Programm Quartier 2020 und mit Hilfe einer neuen Konzeption versuchen will, neue Fördermittel zu bekommen. Die Menschen, die in die Lilje kommen, wollen keine neue Konzeption. Sie schätzen das breite Angebot wie es ist. Die offenen Türen, den Mittagstisch von der Tafel, die Gespräche, die Beratungen in allen Fragen, das Kreativangebot oder einfach die Wärme.

Für viele Bewohner im Singener Süden ist die Lilje Heimat geworden. Doch nun soll damit Schluss sein. "Die zentrale Aufgabe des Treffs, die Sozialberatung durch Raimund Siirack, wird weitergeführt", erklärt AWO-Fachbereichsleiter Udo Engelhardt. Hintergrund der Schließung sei auch ein Eigentümerwechsel der Räumlichkeiten, in denen die Lilje untergebracht ist. Eine drohende Mieterhöhung steht im Raum. Der Mietvertrag laufe zum Ende des Jahres aus und die AWO wolle den Vertrag nicht verlängern. "Wir schauen uns nach neuen Räumen für die Sozialberatung um und haben dafür auch schon Alternativen in Aussicht", sagte Engelhardt. Als weiteren Grund für die Schließung führt Engelhardt an, dass die Freizeitaktivitäten bis auf einige, wenige Angebote nicht mehr so gut angenommen würden. Die Strickgruppe von Silke Stockebrand sei allerdings ein Angebot, das gut laufe. Deshalb verstehe er auch, dass sie über die geplante Schließung der Lilje verärgert sei. "Aber vielleicht lassen sich andere Räumlichkeiten für die Gruppe finden", sagt Engelhardt. "Viele Aktivitäten finden inzwischen auch im Siedlerheim statt."

Vor Ort in der Lilje wird die Empörung der ständigen Besucher über diese Entwicklung sofort greifbar. Auf einer Unterschriftenliste finden sich mittlerweile rund 100 Namen von Personen, die sich für den Erhalt des Nachbarschaftstreffs aussprechen. Silke Stockebrand ist die Wut anzusehen, wenn sie beschreibt, wie ihre Kreativangebote zum Ende des Jahres wegen Raummangels nicht mehr möglich sein sollen. "Wir haben hier mit der Aktion Strickpate für Kinder gestrickt, die von Armut betroffen sind", erzählt sie. "Wir sind mit 60 Frauen und einem Mann, die für uns stricken, in ganz Deutschland vernetzt, damit sich die Kinder etwas aussuchen können." Diese und andere Aktivitäten erfüllten die Teilnehmer mit Stolz. Jetzt drohe den Strickpaten die Obdachlosigkeit. Brigitte Langfeldt ist bei der AWO angestellt und arbeitet auf 450-Euro-Basis in der Lilje. Sie schildert, wie die Einrichtung dazu beigetragen habe, dass die Menschen im Stadtteil näher zusammengerückt sind. Dann kommt auch Armin Sommer dazu. Er ist Nachbar und ist regelmäßig in der Lilje. "Ich komme manchmal zum Mittagessen", sagt er. "Außerdem habe ich hier in verschiedenen Rechtsangelegenheiten oder bei Problemen mit dem Jobcenter Unterstützung bekommen."

Für Kerstin Glaser ist klar: "Die Lilje muss bleiben, weil sie die einzige Anlaufstelle im sozialen Brennpunkt ist, die den Leuten in ihren Sorgen und Nöten hilft." Sie will sich direkt an die Sozialbürgermeisterin Ute Seifried richten. Jedenfalls wollen es die Anhänger der Lilje nicht einfach hinnehmen, dass die Einrichtung geschlossen wird. Silke Stockebrand: "Wir demonstrieren am 22. September um 11 Uhr ab dem 1-Euro-Shop gegenüber dem Bahnhof."

Förderprogramme

Der Nachbarschaftstreff Lilje wurde im Rahmen des Bund-Länder Programms „Die soziale Stadt“ aufgebaut und über die Initiative "Stark im Süden" weitergeführt. Der Treff soll das Gemeinwesen und die Selbsthilfe in der Südstadt fördern. Die Förderung durch das Landesprogramm ist ausgelaufen. Die Stadt bemüht sich derzeit um eine weitere Förderung im Rahmen des Programms "Quartier 2020". Dieses Programm soll mit den Aktivitäten von "Stark im Süden" abgestimmt und neu aufgestellt werden. (jac)