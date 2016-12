Singen Stadthalle Singen wird im Mai 2017 zur Swing-Kulisse

Das Glenn Miller Orchestra spielt nächstes Jahr in der Stadthalle Singen. Das Orchester will sein Publikum mit Swing aus den 30er und 40er Jahren begeistert.

Mit dem neuen Programm „It’s Glenn Miller Time“ wollen die Musiker einmal mehr an die Glanzzeiten des weltoffenen, unbeschwerten und mitreißenden Musikstils erinnern. Der Swing besteche durch unverwechselbaren, auffallend harmonischen und zugleich elektrisierenden Sound. Im Programm hat das Orchester zeitlose Welthits wie: In The Mood, Pennsylvania 6-5000, String of Pearls, Moonlight Serenade, Tuxedo Junction, Yes, My Darling Daughter, Adios, The Saint Louis Blues March, Chattanooga Choo Choo, I Got Rhythm, A String Of Pearls, American Patrol, Little Brown Jug – oder auch Don’t Sit Under The Apple Tree.

Der impulsive musikalische Querschnitt des aktuellen Programms lasse von der ersten Minute an keinen Zweifel am Können der Musiker. Dabei setze Walden auf die Qualität des Big-Band-Sounds. "Dass im Glenn Miller Orchestra die Blechbläser in der Überzahl sind, macht in der großen Big Band Besetzung den unverwechselbaren Klang aus", erklärt Jutta Günther. Denn auch mehr als 75 Jahren nach der Gründung des originalen Glenn Miller Orchestras werde die Musikwelt bis heute mit zahlreichen unvergesslichen Stücken und Arrangements bereichert. "So wie Coca Cola und Elvis Presley zum global bekannten amerikanischen Kulturgut gehören, ist Glenn Miller mit seiner unvergessenen Musik ein Begriff auf der ganzen Welt", betonen die Konzert-Veranstalter.

Wenn am Abend die komplette Big Band im Smoking hinter ihren Notenpulten auf der Bühne sitze können sich die Besucher ab 20 Uhr unbeschwert auf ein zweistündiges, musikalisches Feuerwerk einlassen.

bei allen SÜDKURIER-Geschäftsstellen, sowie telefonisch unter: Tel. (0800) 999-1-777. Mehr Infos finden Sie unter www.glenn-miller.de