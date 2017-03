Singen Stadt Singen verhilft auf die Öko-Tour zu höherem Profit

Beim Projekt ECOfit können sich örtliche Unternehmen auf Spurensuche nach effizienteren Betriebsstrukturen begeben.

Die Stadt Singen möchte sich an der Verbesserung der Öko-Bilanz kleinerer und mittelständischen Unternehmen beteiligen – und dabei zugleich Impulse zur Reduzierung der Betriebskosten geben. Das Projekt läuft unter dem Namen „ECOfit – Nachhaltiges Wirtschaften in Singen“.

Wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt, wolle man bei der Umsetzung des kommunalen Klimaschutzkonzeptes die ansässigen Unternehmen einbinden und bietet dazu das besagte Umwelt- und Klimaschutzprojekt an. Teilnahmeberechtigt sind alle Singener Unternehmen und Organisationen, der Fokus soll aber auf kleinen und mittelständischen Betrieben bis 250 Mitarbeitern liegen. Auch Sozialverbände oder kirchliche Einrichtungen dürfen sich angesprochen fühlen.

„Das Projekt wird im Rahmen eines so genannten Konvois angeboten. Fünf bis zehn Unternehmen werden über einen Zeitraum von rund zwölf Monaten beraten und bei der Umsetzung begleitet“, beschreibt Markus Zipf, Klimaschutzmanager der Stadt, die Vorgehensweise. Die Stadt werde dabei von Experten der CMC Sustainability GmbH aus Stuttgart unterstützt.

In gemeinsamen Workshops und bei einer individuellen Vor-Ort-Beratung werden alle umwelt- und energierelevanten Themen besprochen und bearbeitet. Während der Workshops erhalten die Projektteilnehmer zu jedem Themenbereich Unterlagen mit Praxisbeispielen, während der Termine vor Ort werden Schwachstellen und mögliche Einsparpotenziale in den Bereichen Energie, Abfall und Wasser konkret ermittelt. „Es geht nicht nur um Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, vielmehr wird auch darauf hingearbeitet, in den Unternehmen so genannte umweltrelevante Kosten zu senken“, ergänzt Oliver Rahn von der städtischen Wirtschaftsförderung.

Neben den finanziellen Aspekten verschafft das Projekt durch die Auszeichnung zum ECOfit-Betrieb, die am Ende des Projekts durch die Stadt Singen und das Umweltministerium Baden-Württemberg verliehen wird, Image-Vorteile. Das Land beteiligt sich mit 25 Prozent an den Kosten – der Eigenbeitrag für die Unternehmen kann durch diese Förderung deutlich reduziert werden und soll zwischen 1500 und 4000 Euro liegen.

Interessenten können sich direkt CMC Sustainability wenden (Michael Wagner, Tel.: 0711 / 4005 3113, E-Mail: m.wagner@cmc-sustainability.com). Für Rückfragen stehen bei der Stadtverwaltung Singen Markus Zipf (Tel.: 077 31 / 85 316, E-Mail: markus.zipf@singen.de und Oliver Rahn, Tel.: 077 31 / 85 106, E-Mail: oliver.rahn@singen.de) zur Verfügung.