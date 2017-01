Singen Stadt Singen präsentiert Mountainbike-WM auf der CMT in Stuttgart

Die Messe CMT Stuttgart ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Olympiasiegerin Sabine Spitz macht Werbung für den Hegau.

Mehr als 2000 Aussteller aus fast 100 Ländern stellen auf der Messe CMT Stuttgart die schönsten Plätze der Welt vor, geben Informationen, Tipps und Adressen zur perfekten Urlaubsvorbereitung und lassen pure Urlaubsstimmung aufkommen. Auch steht traditionell das Thema Wandern und Radfahren in einer Sonderausstellung auf dem Programm. Diese Plattform nutzte die Stadt Singen gemeinsam mit Hegau Tourismus während zweier Tage, um intensiv Werbung für die anstehende Marathon-Mountainbike-Weltmeisterschaft zu machen. Dies teilt Hegau Tourismus in einer Pressemeldung mit.

Unterstützt wurde der gemeinsame Auftritt in Stuttgart durch Sabine Spitz. Die Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin aus dem Südschwarzwald stand den vielen Besuchern am Stand Rede und Antwort, schrieb fleißig Autogramme und stand für zahlreiche Fotos bereit. „Ich freue mich sehr, dass die Mountainbike-Weltmeisterschaft in Singen und dem Hegau stattfindet“, äußerte sich Sabine Spitz gegenüber dem SWR-Radio. „Wann bekommt man schon einmal die Möglichkeit, eine Weltmeisterschaft so nahe am Heimatort fahren zu können? Weil sie fast vor meiner Haustür liegen, kenne ich den Hegau und die WM-Strecke natürlich sehr gut“, so Spitz weiter. Des Weiteren lobte sie den Hegau als interessante und abwechslungsreiche Mountainbikeregion. „Die vielen Anstiege hinauf zu den Vulkanbergen, die rasanten Abfahrten, die Hegauburgen und die Nähe zum Bodensee machen die Region zu einer attraktiven Urlaubsregion für Mountainbiker“, führte Spitz weiter aus.

Bei der Mountainbike-Weltmeisterschaft am Sonntag, 25. Juni, werden circa 2000 Sportler an den Start gehen und um den Titel des Weltmeisters kämpfen, darunter auch Sabine Spitz, die deutsche Olympiasiegerin.

„Den Hegau als Aktivregion für Wanderer und Radfahrer noch bekannter zu machen, ist das Ziel“, so Jörg Unger von Hegau Tourismus. „Im Bereich Wandern hat man mit den Premiumwanderwegen schon einen großen Schritt nach vorne getan."