Singen Stadt Singen muss kranke Bäume fällen

An mehreren Stellen in Singen und Hausen werden Pappeln und Ahorne durch Neupflanzungen ersetzt. Außerdem wird ein großes Grundstück renaturiert.

Es tut ihnen selbst von Herzen weh, doch nachdem Heike Beermann-Landry von der Abteilung Grün und Gewässer und Baumpfleger Winfried Rösch über mehrere Jahre die durch einen Flächenbrand geschädigten Säulenpappeln beobachtet haben, kamen sie zu der Erkenntnis, dass 36 dieser Bäume nicht mehr zu retten sind und gefällt werden müssen. Sie stehen an der Allee südlich von Hausen am sogenannten Ipfigraben, der parallel zur Radolfzeller Aach verläuft, auf Höhe der Firma Beba Tankschutz. Winfried Rösch, der die Bäume regelmäßig kontrolliert, stellte fest, dass sich aufgrund der intensiven Fäulnis inzwischen auch die Borke ablöst. Pilzbefall und sogenannte Reaktionswurzeln seien weitere Indizien dafür, dass nichts mehr zu retten ist. "Da die Sicherheit auf dem Radweg, an dem entlang die Bäume stehen, nicht mehr gewährleistet ist, werden diese Anfang Februar von einer Fachfirma gefällt. Der Weg wird dann für drei Tage gesperrt", wie der zuständige Abteilungsleiter Michael Schneider mitteilt. Wie er zudem erläutert, würden die gefällten Pappeln durch Neupflanzungen ersetzt.

Schneider kündigt zudem an, dass am Storchenbrunnen – Ecke Höri-Straße im Laufe der Neugestaltung Mitte Februar neun kranke Ahornbäume gefällt und durch Neupflanzungen ersetzt würden. Im Spätsommer entstünde zudem an der Domänenstraße, am ehemaligen Schneidholz-Sportplatz ein neues Baugebiet. Dort müssten die insgesamt 15 Bäume schon Mitte Februar weichen, da unter anderem aufgrund des Vogelschutzes nur bis Ende Februar gefällt werden dürfe. Wie in der Baumschutzsatzung vorgeschrieben, würden als Kompensation an anderer Stelle 15 neue Bäume gepflanzt, wie Michael Schneider ergänzt.

Schließlich informierte Schneider noch darüber, dass die Stadt Singen ein etwa 3000 Quadratmeter großes, nicht mehr bewohntes und verfallendes freistehendes Anwesen gekauft habe, um es zu renaturieren. Es befindet sich an der Duchtlinger Straße, unterhalb des Hotel Restaurants Hegauhaus am Tannenberg.