Singen Stadt Singen entwickelt Konzepte für mehr Inklusion

Das Ziel ist, Menschen mit Behinderung besser einzubeziehen. Arbeitsgruppe bringt neue Konzepte auf den Weg.

Wie Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft einbezogen werden, war die Grundfragen der rund 40 Teilnehmer beim Workshop für die Erstellung eines kommunalen Aktionsplans Inklusion, bei dem Ziele, Strategien und Adressaten geklärt werden sollten. Damit betritt die Stadt Neuland: "Mit dem Aktionsplan wollen wir im Bereich der UN-Behindertenrechtskonvention einen weiteren wichtigen Schritt für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung gehen", erläuterte Torsten Kalb von der Abteilung Jugend, Soziales und Gesundheit. Wie auch andere Kommunen stehe die Stadt Singen vor der Aufgabe, ein eigenes Konzept zur Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens zur erarbeiten.

Schon seit zwei Jahren im Beirat für Menschen mit Behinderung diskutiert, war den Mitgliedern klar, dass Netzwerke geschaffen werden müssen, um etwas auf den Weg zu bringen. Mit Martin Müller wurde ein kompetenter Moderator gefunden. Müller begleitet zurzeit auch die neue Konzeption der Kinder- und Jugendarbeit für die Stadt Singen und ist Mitarbeiter der Beratungsstelle Inklusion des Städtetages Baden-Württemberg.

Im Seminarraum der Stadthalle zeigten die Teilnehmer durch Fragen zur Umsetzung wie wichtig ihnen das Thema Inklusion ist. Beim ersten Zusammentreffen waren Ideen für die Grundlagen eines Aktionsplans gefragt. "Wie ist der Zustand in Singen, was gefällt mir, was könnte verbessert werden?", forderte Müller die Teilnehmer auf, Ideen zu sammeln, Ziele zu stecken und zu beraten, wie sie umgesetzt werden können. In Gruppen zu Themen wie Wohnen, Arbeiten, Freizeit oder Bildung und Partnerschaft aufgeteilt, tauschten sich die Teilnehmer aus und benannten erste Handlungsfelder.

Bürgermeisterin Ute Seifried und Martin Müller waren sehr erfreut über die große Teilnehmerzahl aus Vertretern von Wohlfahrtsverbänden, sozialen Vereinen, Kindergärten, Schulen und Sport bis hin zur IHK. In ihrer persönlichen Vorstellung gaben sie Einblick in ihre Arbeit, nannten Beweggründe für ihre Teilnahme und Vorstellungen für Verbesserungen. Dadurch wurde deutlich, in wie viele Bereiche das Thema Inklusion und damit Teilhabe an der Gesellschaft hineinreicht.

Nach dieser Auftakt-Veranstaltung sollen weitere Treffen von Beiratsmitgliedern jeweils mit den verschiedenen Gruppen stattfinden. Zum Ende des Jahres soll dann ein Zwischenbericht dem Gemeinderat vorgelegt und im Sommer 2018 der Aktionsplan Inklusiv Singen offiziell vorgestellt werden.

Die Vertragslage

Die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der von der UNO-Generalversammlung beschlossen wurde und im Mai 2008 in Kraft trat. Er beinhaltet neben der Bekräftigung allgemeiner Menschenrechte auch für behinderte Menschen eine Vielzahl spezieller, auf die Lebenssituation behinderter Menschen abgestimmte Regelungen. Der Vertrag wurde von 167 Staaten und der EU durch Ratifizierung, Beitritt oder formaler Bestätigung abgeschlossen. (ros)