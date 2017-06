Singen Sportsgeist

Alle machen Sport. Man gewinnt den Eindruck, dass dem Sport allmählich das Publikum abhanden kommt...

Das hat ja gut geklappt. Der FC Singen machte am Samstag vor sage und schreibe 1500 Zuschauern den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt und der FC Rielasingen-Arlen zog im DFB-Pokal ein Traumlos gegen die Profis von Borussia Dortmund. Davon profitiert auch Singen, denn wahrscheinlich wird das Spiel im Singener Stadion ausgetragen – wo man angesichts des zu erwartenden Interesses gleichwohl an die Kapazitätsgrenzen kommen dürfte. Obwohl: Gibt's überhaupt noch Zuschauer? Des subjektiven Eindrucks, dass sich die gesamte Region irgendwie nur noch in Sport- oder Outdoor-Klamotten durchs Leben bewegt, kann man sich jedenfalls nicht erwehren. Dabei geht's gar nicht nur um die anstehenden Hauptereignisse wie die Bike-Weltmeisterschaft, auch die Vorbereitung auf Breitensport-Wettbewerbe wie den Megathlon treibt die Menschen allenthalben zum Schwitzen, dann gibt's da noch den Halbmarathon "Von 0 auf 21" und der Rest, der nicht an irgendwelchen Wettbewerben teilnimmt, scheint in den Wäldern des Hegaus kilometerweit an Walking-Stöcken zu gehen. Dabei kann das Zuschauen durchaus als Bereicherung empfunden werden. SÜDKURIER-Leser Walter Wiedenmaier empfiehlt dazu die Tour de Suisse, bei dem die Radler am Wochenende, 17. und 18. Juni, einen Abstecher in die Region machen. Am Samstag findet das Rennen mit Start und Ziel in Schaffhausen, führt durch das Zürcher Weinland (das ist das Hinterland um Benken und den Rheinfall), und am Sonntag ist ein Zeitfahren auf der Strecke Schaffhausen-Thayngen-Opfertshofen mit Aussicht auf den gesamten Hegau und den Randen vorgesehen. Für Medien bietet das bei der Berichterstattung eine hervorragende Kulisse, allein schöner ist die eigene Anschauung – und die Suisse-Rennradler werden sich über die ein oder andere Anfeuerung vom Straßenrand sicherlich freuen.

Übrigens: Wer sich als bloßes Publikum zu schade ist, kann den Besuch des Rennens mit einer Trainingseinheit verbinden: Nach Schaffhausen braucht's kein Auto, das Stück kann man auch radeln.