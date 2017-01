Singen Sportliches Neujahrskonzert in der Singener Stadthalle

Beschwingt und temporeich präsentierte sich die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz. Doch die Stepptänzerin Marije Nie gab dem Abend den richtigen Kick.

Die Erwartungen an ein klassisches Neujahrskonzert sind beim Publikum in der Regel recht eindeutig gebahnt: Walzer und Polka sollen beschwingt das neue Jahr einläuten. Und festlich soll es sein. Doch kann man einen solchen Konzertabend zum Jahresauftakt allein mit Walzerseligkeit bestreiten? – Der Intendant der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz Beat Fehlmann meint: "Nein". Man müsse dem Traditionsabend einen frischen Akzent geben. Deshalb hat er diesmal die Stepptänzerin Marije Nie wie ein ganz eigenes Instrument in das Programm mit eingebaut. Sehr zur Freude der Zuhörer und Zuschauer, die sich in der Singener Stadthalle schnell von der quirligen Tänzerin betören ließen. Doch nicht nur das Publikum war begeistert, sondern auch die Musiker.

Mit großer Spielfreude, geleitet von dem gut gelaunten, dynamischen Dirigenten Kevin Griffiths startete das Orchester klassisch mit der Ouvertüre zur Operette "Dichter und Bauer" von Franz von Suppé. Doch schon in "The Irish Suite", einem sechsteiligen Reigen aus irischen Volksliedern, wird das Orchester durch ein neues Rhythmusinstrument ergänzt: die Füße der Marije Nie. In großen roten, metallbeschlagenen Schuhen steppt sie sich durch die Musikerreihen an den vorderen Bühnenrand. Dort sieht man, dass nicht allein die Füße den Rhythmus erzeugen, sondern der ganze Mensch. Jetzt wird klar, warum Beat Fehlmann sein Programm "Sports et Divertissement" (also Sport und Unterhaltung) genannt hat. Denn was Marije Nie da auf der Bühne vollführt, ist Sport und Augenweide zugleich. Schnell hat sie das applaudierende Publikum im Griff und dirigiert sein Klatschen schließlich beim obligatorischen Radetzky-Marsch (Zugabe) mit den Füßen.

Da ist die Walzer- und Polkaseligkeit nach zahlreichen Stücken aus dem Johann-Strauss-Umfeld bei den Singener Zuschauern längst angekommen. Viele gehen mit einer Melodie auf den Lippen nach Hause.