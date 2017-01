Singen/Kreis Konstanz Spitzenwert bei Geburten in der Region

Über die Geburtenstationen im Klinikverbund am westlichen Bodensee wird viel diskutiert. Die aktuelle Statistik zu den Geburtszahlen in den Kliniken in Singen, Konstanz und Radolfzell gewinnt vor diesem Hintergrund besondere Bedeutung.

Das Krankenhaus in Singen nimmt bei der Zahl der Geburten innerhalb des Klinikverbunds am westlichen Bodensee mit weitem Abstand die Top-Position ein. Im vergangenen Jahr wurden 1290 Geburten medizinisch betreut, was sich statistisch auf dem Niveau des Vorjahres bewegt (1287). Bei 53 Geburten kamen im vergangenen Jahr übrigens Zwillinge zur Welt, außerdem gab es eine Drillingsgeburt. Die Zahl der Babys liegt somit deutlich über jener der Geburten.

Dass das Klinikum Singen weit vor den Standorten in Konstanz (832 – dazu der Vergleich 2015: 779) und Radolfzell (527 beziehungsweise 509) liegt, ist nach Darstellung von Pressesprecher Werner Merk auf das vergleichsweise große Einzugsgebiet des Singener Krankenhauses zurückzuführen. Beispiel dafür sei die Geburt von Leni Marie Niggel, die am Neujahrsmorgen um 10.44 Uhr zur Welt kam und damit als erstes Kind des Jahres 2017 in die Statistik des Krankenhauses eingeht. Die Eltern des rund 4080 Gramm schweren Glücks haben ihren Lebensmittelpunkt in Emmingen-Liptingen – das liegt vor den Toren von Tuttlingen, dennoch fiel die Wahl des Paares auf die Klinik in Singen.

Laut Werner Merk ist damit die Randzone des Einzugsgebiets noch längst nicht erreicht, beispielsweise wählen manchmal auch Frauen aus dem am Hochrhein gelegenen Waldshut die Singener Klinik für die Geburt ihrer Kinder. Dies beleuchtet für Peter Fischer als Geschäftsführer des Klinikverbunds einen Aspekt in der Diskussion um die Zukunft der Radolfzeller Geburtenstation, der bisher kaum eine Rolle spielte. Die Vorhaltung von Doppel- oder Dreifachstrukturen im Klinikverbund bezeichnet er innerhalb der Krankenhaus-Landschaft "als zweit- oder vielleicht sogar drittbeste Lösung".

Der Neubau eines Zentralklinikums anstelle mehrerer Standorte wäre bei der Gründung des Verbunds im Jahr 2010 aus seiner Sicht organisatorisch, wirtschaftlich und auch medizinisch sinnvoller gewesen. "Da hätte man moderne Prozesse quasi in die Architektur mit einfließen lassen können", so der Geschäftsführer, doch diese Option ist für bis auf Weiteres vom Tisch: "Wir investieren in den nächsten Jahren ganz bestimmt nicht 100 Millionen Euro, um das dann gleich wieder zu revidieren."

Das Ziel sei dabei die Sicherstellung der Versorgungsstrukturen – und eben diese sieht Peter Fischer im Teilbereich der Geburtenkliniken mit dem Radolfzeller Belegarztmodell auf dünnem Eis gebaut. Allein wegen des Fachkräftemangels fürchtet er um die Verlässlichkeit. Dabei gehe es nicht nur um eine ausreichende Zahl von Ärzten, sondern beispielsweise auch um Hebammen. Gleichzeitig hat der Geschäftsführer die steigenden Qualitätsvorschriften des Gesetzgebers vor Augen.

Dazu zählt zum Beispiel, dass im Bedarfsfall ein Kinderarzt innerhalb von 20 Minuten präsent sein muss. Die Voraussetzungen für diese Sicherheitsstruktur sind somit nach Darstellung von Peter Fischer in Singen und Konstanz in einem höherer Maß gegeben als in Radolfzell.