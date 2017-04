Singen Spendenfahrt: Radsportler will dreimal nonstop Bodensee umrunden

Nach seinem Mountainbike-Weltrekord am Schienerberg steigt Slim Gamh-Drid aufs Rennrad um und will nonstop den Bodensee umrunden – und zwar drei Mal. So will er Spenden einwerben für die Deutsche Knochenmarkspendendatei und das Defizit aus der Typisierungsaktion für die Konstanzer Blutkrebs-Patientin Isabell Allert mindern.

Slim Gamh-Drid ist im Radfahren ein absoluter Ausnahmeathlet, seine Freunde bezeichnen ihn gerne als „Mister Universum“. Vor knapp einem Jahr hat der heute 32-jährige Bohlinger am Schienerberg einen Weltrekord im Höhenmeterfahren auf dem Mountainbike aufgestellt. Innerhalb von 24 Stunden fuhr er damals 100 Mal die Bergetappe hoch und wieder runter und bewältigte so 340 Kilometer und über 18 300 Höhenmeter auf unbefestigten Wegen: Eine ähnliche Leistung hatte zuvor weltweit noch kein anderer Mensch erreicht. Neben dem Kraftakt sammelten er und sein Unterstützerteam Spenden: So kamen 3000 Euro für das Hilfsprojekt „Hexenkinder in Nigeria“ zusammen.

Jetzt hat Slim Gamh-Drid ein neues Projekt in Angriff genommen. „Unter dem Motto ,Spenden für Isabel' werde ich am Samstag, 13. Mai, um 15 Uhr an der Aachtalhalle in Bohlingen zu einer 600 Kilometer langen Benefizfahrt dreimal nonstop rund um den Bodensee starten“, sagt der sympathische Sportsmann. Auch bei dieser Aktion ist es sein Ziel, möglichst viele Sponsoren zu gewinnen, die pro gefahrenem Kilometer eine Spende beiseuern. Mit den Spenden soll für eine im Januar 2017 stattgefundene Typisierungsaktion in Konstanz gesammelt werden. Diese Aktion wurde für die an Blutkrebs erkrankte Isabel Allert aus Konstanz gestartet, die 18-jährige Frau erhoffte sich als einzige Chance auf Heilung eine Stammzellenspende. Insgesamt 2300 Menschen aus der ganzen Region hatten sich damals im Bodenseeforum in Konstanz typisieren lassen. Inzwischen konnte für Isabel Allert ein passender Stammzellenspender gefunden werden.

Jede einzelne Registrierung kostet die Deutsche Knochenmarkspendendatei in Tübingen (DKMS) jeweils 40 Euro. Weil die DKMS eine gemeinnützige GmbH ist und keine staatlichen Fördermittel erhält, ist das Unternehmen auf Spenden angewiesen. Bei der Typisierungsaktion für Isabel Allert in Konstanz verblieb unterm Strich ein Defizit von 28 000 Euro. Aus diesen finanziellen Gründen konnte es nicht zu einer erneuten Typisierung am 14. Mai in der Aachtalhalle in Bohlingen kommen. Das hatte sich Slim Gamh-Drid eigentlich erwünscht, er kennt den Vater von Isabel Allert und aus Solidarität wollte er die Menschen im Hegau ebenfalls zu einer Typisierung mobilisieren.

„Nun heißt die Aktion eben ,Spenden für Isabel'", sagt der Sportler. „Für den Kampf gegen den Blutkrebs lohnt es sich, mich mit etwa 22 Stunden nonstop zu quälen“, stellt der Weltrekordler klar. Bei seiner Weltrekordfahrt am Schienerberg war er auf einem Mountainbike unterwegs, bei seiner dreimaligen Bodensee-Umrundung wird er aufs Rennrad umsteigen. Geübte Rennradfahrer können Slim Gamh-Drid gern begleiten. Auch dafür werden Spenden angenommen.

Parallel zum sportlichen Teil der Aktion wird am Sonntag, 14. Mai, von 10 bis 18 Uhr, an der Aachtalhalle in Bohlingen ein Programm mit Bewirtung stattfinden. Der Fanfarenzug, der Musikverein aus Worblingen, sowie der Musiker Axel Politz werden die Besucher musikalisch unterhalten. Auch hier wandern alle erzielten Erlöse an die DKMS mit Sitz in Tübingen.

