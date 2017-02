Singen Spaßbremse für Hegauer Narrenzünfte: Hohe Kosten für Veranstaltungen belasten Vereinskassen

Vorsicht vor Ringelhemden. Ärger über hohe Gema-Kosten und weitere Ausgaben. Das sind zentrale Aussagen von Fasnacht-Veranstaltern im Hegau.

Der menschliche und finanzielle Aufwand, der hinter der Organisation von Zunftbällen und bunten Abenden steht, ist für Narrenzünfte eine große Herausforderung. Werner Kohler ist Zunftmeister bei den Welschinge Rollis. „Bei der Planung der Veranstaltungen gibt es zwei wesentliche Ziele“, erklärt er. Zum einen gehe es um Spaß haben und Freude verbreiten. Auch ein Plus in der Kasse sei ein wichtiges Ziel. Deshalb verzichteten die Rollis bei ihrem Zunftabend am Schmotzigen Dunschtig auf einen professionellen Sicherheitsdienst. Sie setzen auf die eigenen Mitglieder. „Die Motivation entsteht durch die Freude, die alle haben, wenn Geld für die nächste Fasnet übrig bleibt.“ Keinen Profi-Security zu haben, sei aber ein Risiko. „Wenn etwas passiert, dann haftet der Zunftmeister“, erklärt Kohler. Lediglich beim Gardeschau-Tanzabend am Fasnetmäntig leistet sich die Zunft Security-Mitarbeiter, da das Publikum gemischter als beim Ball sei. Der Kostenfaktor sei enorm: Vier Sicherheitsleute kosteten zwischen 700 und 800 Euro. „Bei dieser Veranstaltung brauchen wir Hilfe. Die Polizei ist einfach zu selten vor Ort“, erklärt er weiter. Großer Kostenfaktor ist für Narrenzünfte auch die Gema, eine Gesellschaft, welche die Musik-Urheberrechte verwertet. „Da kommt man nicht drum herum“, sagt Kohler. Was er kritisiert, ist die zunehmende Bürokratie, die ihm und anderen Zünften das Leben schwer mache.

Jede einzelne Musikfolge einer Band müsse aufgelistet und bei der Gema eingereicht werden, weiß auch Holger Marxer, Säckelmeister bei der Poppele-Zunft in Singen. „Vergisst man eine Setliste, drohen zehn Prozent zusätzliche Kosten als Strafzahlung“. Problematisch sei die Gema-Abrechnung vor allem bei Massenveranstaltungen, da die Rechtegesellschaft den Veranstaltungsort in Quadratmetern abrechne. „Alles in allem zahlen wir bei einer Fasnet rund 6.500 Euro für alle Veranstaltungen“, so Marxer. Sicherheitsdienste auf Zunftbällen sind bei der Poppele kein Thema. Die Mitglieder werden in Wachlisten eingeteilt und übernehmen den Job selbst. Die Gründe gleichen denen der Rollis: Geld sparen. „Wir brauchen den Gewinn für die Finanzierung der anderen Veranstaltungen, Umzüge etwa.“ Darüber hinaus könne man so selbst kontrollieren, wer in den Ball eingelassen würde. „Kostümierung ist bei unseren Bällen Pflicht." Schon deshalb weil Ringelhemden-Träger als Pseudo-Narren aus früheren Erfahrungen zum Randalieren neigen. Seit der Kostümierungspflicht habe es keine größeren Probleme gegeben.

Auch der Sport-Club Gottmadingen-Bietingen spürt als Veranstalter der Gobi-Party den zunehmenden Kostendruck. „Die Ausgaben waren enorm. Da wir besondere Bands bieten wollten, legten wir für eine solche schon gut 7000 Euro auf den Tisch“, schildert Wolfgang Schopper, der in den vergangenen Jahren für Organisation und Ablauf der Gobi-Party verantwortlich war, die Aufgabe nun aber in jüngere Hände abgibt. „Bisherige Kosten von mehr als 20 000 Euro pro Veranstaltung müssen erst mal erwirtschaftet werden.

Der Gewinn wird aus dem Umsatz erzielt“, betont er. Die Reinerlöse, mit denen der SC Gottmadingen-Bietingen einen Großteil der Ausgaben im Juniorenbereich bewältigen will, seien aber stetig geschrumpft. „Zuletzt sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Wir müssen auch zunehmend mit konkurrierenden Veranstaltungen kämpfen, wie in Singen und im eigenen Dorf“, so Schopper. „Heute hat jedes Dorf eine Halle und eigene Veranstaltungen. Früher war die Gottmadinger Eichendorffhalle zentraler Anlaufpunkt“, verrät Schoppers Vereinskollege Rudi Endres. Die Gobi-Party wird nun mit Guggenmusiken und abgespielter Musik ohne Bands ausgeführt. Dafür verringert der Verein den Eintritt drastisch.

Die Gema

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) ist weltweit eine der größten Autorengesellschaften für Werke der Musik. Sie verwaltet in Deutschland die Nutzungsrechte aus dem Urheberrecht von mehr als 68 000 Mitgliedern (Komponisten, Textdichtern und Musikverlegern) sowie von über zwei Millionen Rechteinhabern aus aller Welt. Urheber von Liedern und Musikstücken erhalten anteilig Geld von den gesamten Veranstaltern nach der Anzahl der öffentlich gespielten Titel.