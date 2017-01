Junge Asylsuchende aus dem Haus Hontes lernen auf der Singener Kartbahn, sich an Regeln zu halten.

Die jungen Männer haben soeben eine Einweisung bekommen, greifen sich Helme, gehen in die Halle, in der man das Starten von Motoren hört. Für die acht unbegleiteten minderjährigen Ausländer ist heute ein ganz besonderer Tag, denn sie dürfen mit ihren Jugend- und Heimerziehern Thomas Schmitz und André Aggeler in Karts Runden drehen.

Für die jungen Asylsuchenden aus dem Haus Hontes, die seit Sommer 2016 in dem ehemaligen Gästehaus Wiederhold in Singen leben, ist es ein spannendes Erlebnis. André Aggeler erzählt: "Der Alltag der Jugendlichen ist sonst eher monoton, sie freuen sich, heute etwas Außergewöhnliches zu erleben." Sein Kollege, Thomas Schmitz, hatte den Gutschein auf der Kartbahn im Rahmen der SÜDKURIER Online-Aktion ersteigert. Gemeinsam wollten sie den Jugendlichen ein besonderes Freizeitangebot bieten – und einen Gruppenausflug mit pädagogischem Hintergrund.

Auf der stationären Wohngruppe leben 18 Jugendliche verschiedener Nationen von 16 bis 18 Jahre. Der Träger der Einrichtung, die GAH (Gesellschaft Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz) bietet den jungen Männern bis zur Volljährigkeit eine Bleibeperspektive und unterstützt sie auf dem Weg zur einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Neben dem notwendigen Erwerb von Deutschkenntnissen und lebenspraktischen Fähigkeiten geht es auch in der Freizeit um Integration und das Vermitteln von gesellschaftlichen Regeln.

Thomas Schmitz ist auch Erlebnispädagoge und erklärt: "Hier auf der Kartbahn geht es zuerst darum, Regeln einzuhalten, um sich dann mit den anderen zu messen. Dabei kann es auch zu einem Rollentausch kommen, denn die Jüngeren haben durchaus die Chance, gegen Ältere oder Stärkere zu bestehen, sich klüger, schneller oder ausdauernder zu zeigen. Neben hohem Spaßfaktor erleben die jungen Männer nahezu spielerisch persönliche Grenzen und sie reflektieren Ihr Verhalten mit den Erziehern noch in der Karthalle. Letztendlich geht es darum, dass wir Regeln haben, die sie akzeptieren müssen."