Singen Sparkasse in Singen nach Fehlalarm evakuiert

Gleich zweimal hintereinander musste die Singener Feurerwehr am Freitag ausrücken, weil Brandmelder Alarm schlugen. In beiden Fällen gab es nichts zu löschen.

Eine Routineübung sei das gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Hegau-Bodensee, Udo Klopfer, und wandte sich gleich mit einem Lächeln zum Gehen. Er war, wie alle rund 200 Mitarbeite und Kunden in der neuen Hauptstelle, am Freitagmittag von einem Brandalarm im Gebäude auf die Straße getrieben worden. In der Hadwigstraße, beim Hauserbrunnen hatte sich schnell eine Menschentraube gebildet. Zwei Feuerwehrfahrzeuge, sozusagen das Vorauskommando und die Polizei hatten schnell die Aufmerksamkeit von Passanten gewecket. In der Erzbergerstraße blieben einige Schaulustige stehen, um das Geschehen zu verfolgen.

Schnell war klar, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Freuerwehr Singen, Stefan Schüttler, spricht von einem Täuschungsalarm. "Im Haus waren Handwerker tätig", erklärt Schüttler die Ursache für den Fehlalarm und korrigiert: "Es war keine Übung, sondern ein echter Einsatz." Dieser sei vermutlich durch Staub ausgelöst worden. Die Evakuierung des Gebäudes habe zeitlich perfekt funktioniert. In dreieinhalb, vier Minuten sei die Sparkasse geräumt gewesen. "Wie gesetzlich vorgeschrieben, hat die Bank besonders ausgebildete Brandschutzhelfer, die durch ihre orangefarbenen Westen erkennbar sind", berichtet Schüttler. Am Freitag wurde Ernst, was die Feuerwehr mit den Mitarbeitern der Sparkasse zuvor geübt hatte.

Die Sparkasse ist eines von 88 Gebäuden, dessen Alarmanlage direkt mit der Feuerwehr verbunden ist. Diese war mit 15 Einsatzkräften sofort zur Stelle und genauso schnell auch wieder weg, während die Beschäftigten sich gemütlich wieder an ihre Arbeitplätze begaben.

Nur wenige Minuten später kam der nächste Fehlalarm. Diesmal aus dem Hohentwieltunnel. Auch hier hatten Arbeiten wohl soviel Wirbel oder Qualm verursacht, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. 2016 wurden 108 Feuerwehreinsätze von Brandmeldern ausgelöst. Die meisten waren Fehlalarme.