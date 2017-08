Hegau Sommeraktion führt Leser auf unbekannten Pfaden in den idyllischen Hegau

Der SÜDKURIER bewegt seine Leser gemeinsam mit den Schwarzwaldvereinen im Hegau in diesem Jahr zum neunten Mal. Das passt, denn in diesem Jahr sind auch alle neun Premium-Wanderwege im Hegau komplett

Es ist wieder so weit. Seit neun Jahren unternimmt der SÜDKURIER gemeinsam mit den Hegauer Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins die beliebten Sommerwanderungen unter dem Motto "der SÜDKURIER bewegt". Und Jahr für Jahr zeigt sich: Das Wandern ist der Leser Lust. Bis zu 100 Wanderer machen sich da manchmal auf den Weg, um unbekannte Ecken der Heimat zu erkunden. "Wir sind eine Aktiv-Region", erklärt Jörg Unger vom Verein Hegau-Tourismus das Erfolgsrezept, das er auch für die Vermarktung der Urlaubsregion am Rande des Bodensees nutzen will. Im neunten Jahr der SÜDKURIER-Aktion kann er nun berichten, dass die Premiumwanderweg-Reihe "Hegauer Kegelspiel" komplett ist. "Alle Neune!", grinst Unger und freut sich, dass die Investition angenommen wird. Rund 175 000 Euro wurden investiert, um Urlauber und Einheimische zu tollen Aussichtspunkten zu führen. "Das wissen auch immer mehr Feriengäste zu genießen", beobachtet Jörg Unger vom Verein Hegau-Tourismus, der die vom Schwarzwaldverein herausgeputzten Premiumwanderwege touristisch vermarktet. Besonders viel positive Rückmeldungen von Wanderern gäbe es von Besuchern, die die hoch gelegenen Routen auf dem alten Postweg und beim Wannenberg unternommen haben. Dort steht schon bald die Nachzertifizierung durch das Deutsche Wanderinstitut an. "Wir müssen laufend dran bleiben", so Unger. Die Routen des Hegauer Kegelspiels starten bei Tengen, Aach, Eigeltingen, am Hohentwiel und Hohenhewen, in Gailingen, in Bohlingen am Schienerberg und dem Engener Stadtteil Stetten. Auch in diesem Jahr werden die Wanderführer vom Schwarzwaldverein die SÜDKURIER-Wanderer zu ausgesuchten Etappen des Premiumwanderwegenetzes führen – zum Beispiel mit dem Schwarzwaldverein Tengen. "Wir gehen auf der Route des Alten Postwegs Richtung Biberquelle", kündigt Wanderführer Sepp Wandinger an.

Immer wieder, wenn SÜDKURIER und Schwarzwaldvereine im Hegau die Leser der Heimatzeitung während der Sommerferien zu interessanten Wanderungen quer durch die Region einladen, sind die Teilnehmer begeistert. Gemeinsam wurden Premiumwanderwege erkundet, unbekannte Orte erforscht, Berge bestiegen und Täler durchwandert. Es ging vom Aachtal bis zum Lautertal, von Litzelsee bis zum Rhein – und manchmal sogar über die Grenzen hinaus bis in die Schweiz.

Nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr, soll die beliebte Aktion in diesem Jahr erneut fünf Mal am Freitagabend um 17 Uhr starten. "So können wir womöglich neue Mitwanderer ansprechen und vor allem der Mittagshitze ausweichen", erklärt Manfred Scheerer vom Schwarzwaldverein. Denn die Sonne war den SÜDKURIER-Wanderern in den letzten Jahren immer treu und hat sie zu fast jedem Wandertermin begleitet. Wie in den Vorjahren geht es rund zwei Stunden auf ausgezeichneten Wanderwegen mitten hinein in die herrliche Hegaulandschaft, hoch hinaus zu unerwarteten Aussichtspunkten oder tief hinab zu kühlen Bachläufen. Pünktlich um 17 Uhr starten die Wanderungen an den angegebenen Punkten – und am Ende des Fußmarsches wartet bei fast allen Touren die Gelegenheit, bei einem kühlen Getränk miteinander ins Gespräch zu kommen.

Dabei zeigt sich im Hegau, was sich weit über die Region hinaus touristisch entwickelt: "Die Lust auf Bewegung wächst", beobachtet Tourismusexperte Unger. Und genau dies will er weiter stärken. Nachdem im Verbreitungsgebiet des SÜDKURIER die Premiumwanderwege ausgebaut sind, werde es nun darum gehen, die Region für Radler attraktiver zu machen. Noch in diesem Jahr will er die Mountainbike-WM-Strecke ausschildern.

Gemeinsam mit den Wanderführern vom Schwarzwaldverein machen sich die Lokalredakteure der Tageszeitung mit den Lesern auf den Weg. Die erfahrenen Wanderführer erklären die Heimat aus neuen Blickwinkeln und gemeinsam mit dem SÜDKURIER werden dabei Ein- und Ausblicke eröffnet, die sonst nicht jeder kennt. Dabei soll die Streckenführung bewusst nicht strapaziös angelegt, sondern für die ganze Familie geeignet sein. In diesem Jahr steht einmal mehr die herrliche Landschaft im Zentrum der Wanderungen – es geht auf den Gottmadinger Heilsberg, ins Überlinger Ried und zur Biberquelle bei Watterdingen. Auftakt macht in diesem Jahr der Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen am Freitag, 4. August mit einer Wanderung zum Oberholz bei Arlen. Finale ist am Freitag, 1. September, in Bittelbrunn.

Die 5 Wanderungen in den Hegau

Am Freitag, 4. August, führt die Auftaktwanderung mit dem Schwarzwaldverein Rielasingen-Worblingen zu urzeitlichen Toteislöchern und Richtung Oberholz. Treffpunkt um 17 Uhr an den Talwiesenhallen. Am Freitag, 11. August, geht es mit dem Schwarzwaldverein Singen zu den Überlinger Riedwiesen, wo Störche und Reiher zu Hause sind bis zum Haselmoosbach. Treffpunkt um 17 Uhr am Sportplatz Überlingen. Am Freitag, 18. August, führen die Vertreter vom Schwarzwaldverein Gottmadingen die SÜDKURIER-Wanderer Richtung Heilsberg. Treffpunkt um 17 Uhr beim Gottmadinger Höhenfreibad. Am Freitag, 25. August, nimmt der Schwarzwaldverein Tengen auf dem neuen Premiumwanderweg Kurs Richtung Biberquelle. Treffpunkt um 17 Uhr an der Watterdinger Mehrzweckhalle am Biberweg. Am Freitag, 1. September, führt die letzte Wanderung mit dem Schwarzwaldverein Engen von Engener Stadtteil Bittelbrunn zum Eiszeitpark. Treffpunkt um 17 Uhr in Bittelbrunn. Parkmöglichkeiten sind beim Friedhof vorhanden.

und Anmeldung beim SÜDKURIER, Lokalredaktion Singen (Tel. 07731/8305-6642) oder per E-Mail an singen.redaktion@suedkurier.de