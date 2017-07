Singen-Bohlingen So wird Bohlinger Dorfgeschichte greifbar

So wird Bohlinger Dorfgeschichte greifbar

Das Aachtaldorf Bohlingen hat am Wochenende mit dem historischen Mähen den Auftakt zur diesjährigen Sichelhenke gefeiert.

„Der dörfliche Charakter, den sie auch heute beim Mähen wieder zeigen, ist einmalig“, zeigte sich der 87-jährige Hermann Grimm aus Arlen beeindruckt. Als Landwirt hat er noch selbst die beschwerliche Handarbeit des Weizenmähens mit dem Haberg'schirr gelernt, bei der historischen Vorführung in Bohlingen schaute er den heutigen Mähern über die Schultern und wusste noch so manche Anekdote aus früheren Zeiten zu erzählen.

Geschichte greifbar für die Nachfahren zu machen, ist das Ziel der Bohlinger, wenn sie einige Wochen vor der Sichelhenke auf Zeitreise gehen und die einst mühsame Arbeit bis zum Einsatz von Mähgeräten zeigen. Die Schnitterinnen rüsten sich mit Schürzen, Kopftuch und Armschonern, um sich vor Disteln und Sonne zu schützen. „So haben es uns die Älteren einst gezeigt. So wollen wir diese Tradition auch weiterführen“, sagen einige Schnitterinnen. Mit der Sichel in der Hand folgen sie den Schnittern aufs Feld. „Je nach Höhe der zu mähenden Frucht wurde früher ein Haberg'schirr (Sense) mit vier oder fünf Zinken verwendet“, erläutert Roland Isele den Besuchern am Feldrand, während Tino Erb als erster mit dem Mähen beginnt. Neben dem Weizenfeld versuchen sich noch andere Mäher beim Scharfmachen der Sense, dem sogenannten „Dengele“. „Wer beim Dengele schlooft, der wörd bim Maie wach“, mahnt Roland Isele.

Der Sportverein ludt als Veranstalter der Sichelhenke Erntehelfer und Gäste zum gemeinsamen Vesper unter Streuobstbäumen ein. Bei Schwarzwurst, Speck, Schinken, Bauernbrot und kühlem Most wurde an einer langen Tafel gegessen. „Ich bin begeistert von dieser Vorführung, dem herrlichen Ausblick und der Bohlinger Gemeinschaft“, kommentiert Monika Graf-Bock aus Worblingen die Aktion mit Respekt.