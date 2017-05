Singen Slim Gamh-Drid fährt in 23 Stunden und 25 Minuten dreimal um den Bodensee

Der Bohlinger Radsportler Slim Gamh-Drid macht seinen Plan wahr und schafft es, in weniger als 24 Stunden dreimal den Bodensee zu umrunden. Die 600-Kilometer-Fahrt ist eine Benefizaktion zugunsten an Blutkrebs leidenden Menschen.

Slim Gamh-Drid aus Bohlingen darf sich wahrlich als einen „stählernen Mensch“ bezeichnen. Am Wochenende hatte er sein selbstgestecktes Ziel zu einer 600-Kilometer-Benefizfahrt, dreimal nonstop um den Bodensee, nach 23 Stunden und 25 Minuten erfolgreich absolviert. Kurz vor 14.30 Uhr am Sonntag kam er an der Aachtalhalle in Singen-Bohlingen an – geschafft! Slim Gamh-Drid hielt unter dem Jubel der Zuschauer an und musste viele Hände schütteln. „Gratulation Slim und ganz lieben Dank für diese tolle Aktion“, sagte Isabel Allert aus Konstanz gerührt. Die junge Frau ist selbst an Blutkrebs erkrankt, sie erhielt inzwischen eine lebensrettende Stammzellenspende.

Damit sich auch weiterhin möglichst viele Menschen in der Region an Typisierungsaktionen beteiligen (die nächste ist am Freitag, 19. Mai von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr am Gymansium in Engen, Jahnstrasse 32), hatte Slim Gamh-Drid zu dieser Benefizaktion in Bohlingen aufgerufen.

„Um erkrankten Menschen zu helfen, lohnt es sich eine solche 24-Stundenfahrt auf sich zu nehmen“, sagte Slim Gamh-Drid vor seinem Start am Samstagnachmittag. Bei Sonne und 24 Grad startete er um 15 Uhr zu seiner 600-Kilometerfahrt dreimal um den Bodensee. „Bei Lindau ist ein Kaffeestopp geplant, ansonsten werden wir Tempo fahren“, rief er bei der Abfahrt. An seiner Seite wurde Gamh-Drid auf der ersten Etappe über 200 Kilometer von Johannes Keller aus Tengen, Gerd Reichenbach aus Volkertshausen, Matthias Dippong aus Bohlingen und Steffen Allert aus Konstanz begleitet. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 33,3 Stundenkilometern benötigten die Rennradfahrer für die erste Seeumrundung exakt sechs Stunden netto.

Um 21.30 Uhr kamen die Fahrer in Bohlingen an, zur zweiten 200 Kilometer langen Etappe musste Slim Gamh-Drid alleine aufbrechen. Und diese Etappe hatte es in sich. Zum heftigen Gegenwind kam starker Regen und Kälte hinzu und bei Wasserburg, vor Lindau, kam es um 1 Uhr nachts zu einem Malheur. Das Begleitfahrzeug mit dem Unterstützerteam Steffen Janko, Ines Wallaschek und Clemens Gnädig musste wegen eines geplatzten Reifens stehenbleiben. Der Rennradler war zu diesem Zeitpunkt dem Auto bereits zehn Kilometer voraus, er musste umdrehen und zum Team zurückfahren. Kerstin Gnädig wurde daraufhin in Rielasingen aus dem Bett geklingelt, sie brachte eiligst ein Ersatzfahrzeug nach Wasserburg und von dort ging die Fahrt in der Nacht weiter.

Ein weiterer unfreiwilliger Stopp wegen einer defekten Beleuchtung am Fahrrad kam hinzu, sodass Slim Gamh-Drid nach 400 Kilometern erschöpft und verspätet erst um 6.50 Uhr in Bohlingen ankam. Ein kurzes Aufwärmen, frische Kleidung und Nahrung, mehr Zeit blieb in der Pause nicht, dann startete der Rennradler zu seiner dritten Seeumrundung. „Tolles Wetter und Sonne pur, nur wenige Schauer“, schrieb er um die Mittagszeit gut gelaunt von seinem Handy aus. Unterdessen gab es an der Aachtalhalle Bewirtung für die Besucher der Aktion und die Musikvereine aus Bohlingen und Worblingen sowie der Fanfarenzug aus Worblingen sorgten für die musikalische Unterhaltung und spendeten ihre Gage für den guten Zweck.

Helfen mit Sport

Der Sportler Slim Gamh-Drid aus Bohlingen fährt nicht zum ersten Mal für den guten Zweck: Vor knapp einem Jahr radelte er für das Hilfsprojekt „Hexenkinder in Nigeria“. Auf dem Mountainbike fuhr er insgesamt 100 Mal die Bergetappe des Schienerberg hoch und runter, legte innerhalb von 24 Stunden 340 Kilometer und 18 300 Höhenmeter zurück und stellte einen Weltrekord auf. Bei der dreimaligen Bodenseeumrundung sammelte Slim Gamh-Drid Spenden für die Deutsche Knochenmarkspendedatei (DKMS). Unter dem Motto „Spenden für Isabel“, engagiert er sich für die Finanzierung von Typisierungsaktionen.