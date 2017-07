Singen Skoda nimmt Lastwagen die Vorfahrt

Bei einem Unfall im Singener Süden entstand ein Schaden von rund 13 000 Euro

Vorfahrtsverletzung dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Grubwaldstraße/Carl-Benz-Straße gewesen sein, bei dem am Dienstagmorgen um 8.15 Uhr ein Sachschaden von rund 13 000 Euro entstanden ist. Das teilt die Polizei in ihrer Presseerklärung mit. Eine 47-jährige Fahrerin eines Skoda fuhr von der Carl-Benz-Straße kommend in die Grubwaldstraße ein, um sie in Richtung Georg-Fischer-Straße zu überqueren. Dabei übersah sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Sattelzugs eines 31-Jährigen. Die Beteiligten blieben unverletzt.