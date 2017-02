Singen Sissis Schicksal berührt noch heute

Das Schicksal der Kaiserin taugt als literarischer Stoff für die Ewigkeit. Doch das in Singen präsentierte Musical hat Schwächen.

Seit mehr als 160 Jahren bewegt das Leben von Sissi, die als 16-Jährige Kaiserin von Österreich wurde. Märchenhaft romantische und zugleich tragische Geschichten wie diese sind für die Ewigkeit gemacht. Das Schicksal der bayerischen Prinzessin mit glücklicher Kindheit und leidvollen Erfahrungen nach der Heirat mit Kaiser Franz Joseph weckt jedenfalls bis heute Interesse – auffallend viele junge Leute befanden sich unter den rund 400 Besuchern in der Singener Stadthalle.

Der Anblick aufwendiger Kostüme und des durch Videoprojektion unterstützten Bühnenbildes machen es dem Publikum leicht, sich in die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts zu versetzen. Das Stück spielt an verschiedenen Orten und gibt Einblicke in Ereignisse am Kaiserhof in Wien, in Sissis Heimat am Starnberger See oder bei politischen Angelegenheiten in Ungarn.

Die Rollen waren meist gut besetzt. Sandra Leitner als Sissi und Stefan Konrad als Kaiser Franz überzeugten als Liebespaar ebenso wie Margot Loibnegger und Alois A. Walchshofer als Sissis Eltern. Adelheid Brandstetter war die perfekte, böse Schwiegermutter. Schade ist nur, dass die Lieder für diese Rolle teils übermäßig schnell und in zu hohen Tonlagen verfasst sind.

Die Inszenierung ist insgesamt unterhaltsam, hat aber Schwächen. So folgt dem kurzweiligen ersten ein langatmiger zweiter Akt. Das Musical geht außerdem nicht auf Lungenkrankheit der Kaiserin ein, sondern setzt den Fokus auf die nicht erwiesene Liebschaft zu Graf Andrássy aus Ungarn. In dieser Rolle konnte Martin Mulders vor allem gesanglich nicht überzeugen. Hohe, laute Passagen klangen schrill, was nicht nur an der schlechten Mikrofon-Einstellung aller Darsteller lag. Wenig einfallsreich ferner die Auftritte des Tanzensembles: Der bayerische Schuhplattler wird in anderen Kostümen zum ungarischen Tanz – Hauptsache, es wird auf die Schenkel geklatscht. Und ein absolutes Unding für ein Musical ist das eingespielte Gesangs-Playback, zu dem die Tänzer lediglich die Lippen bewegen.