Singen Singens Zukunft liegt im Grünen

Der Förderverein des Stadtparks hat Großes vor. Auf ein Reservat jedenfalls wollen sich die Mitglieder nicht beschränken lassen.

Die Mitglieder des Stadtparkfördervereins haben über die Pflege und den Erhalt des Stadtgartens hinaus auch einen Blick auf die Grünanlagen in allen Bereichen der Stadt. Das zeigte zum Schluss der jüngsten Mitgliederversammlung die rege Diskussion nach dem Referat von Michael Schneider zum Thema "Grün in der Stadt – Visionen und Konzepte für die Pflege der Grünanlagen in Singen".

Michael Schneider leitet seit acht Monaten die Abteilung des Fachbereichs Grün und Gewässer. Als Nachfolger von Harald Dietrichkeit wurde er einstimmig als Beisitzer in den Vorstand gewählt, ebenso Christel Schuhmacher, die mit weiteren Frauen den Kräutergarten pflegt. Vorsitzende Veronika Netzhammer blickte auf ein ruhiges Jahr zurück. Besonders gefreut habe sich der Verein über das Drachenfest: "Es war ein Integrationsfest. Mit dabei waren viele Asylanten, die von selbst zu der Veranstaltung kamen", sagte Veronika Netzhammer. Das nächste Stadtparkfest findet am 8. Juli statt, das Drachenfest am 23. September.

Was den Diebstahl des Korbes und einiger Äpfel des Kunstwerks von Ilya Kabakov im Stadtpark betrifft, würden die gestohlenen Teile wieder ersetzt. Auch die bei Bürgern beliebte Holzplastik von Catherine Beaugrand werde erneuert. Singen wird außerdem wieder am grenzenlosen Gartenerlebnis teilnehmen und erfreut zeigte sich Veronika Netzhammer, dass die Stadt in der neu aufgelegten Broschüre "Bodenseegärten" vertreten ist.

Auf großes Interesse stieß das Referat von Michael Schneider. "Aufgabe der Stadt ist es, bedingt durch Klimawandel und Verdichtung von Baugebieten für mehr Grün zu sorgen", sagte er – dies aber mit derselben Mitarbeiterzahl von 30, die für zirka 140 Hektar Grünflächen zur Verfügung stehen. So seien allein für 20 000 Bäume zwei Baumpfleger zuständig. Michael Schneider ging ferner auf Plätze in der Stadt ein, deren Erneuerung ansteht. Für die Zukunft wünscht er sich neue Konzepte, die Beteiligung von Bürgern und fachlich geschultes Personal.